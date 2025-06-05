Bayburt bayram namazı saat kaçta 2025? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

Bayburt bayram namazı saat kaçta 2025? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!
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Diyanet İşleri Başkanlığı, 2025 Kurban Bayramı namaz saatlerini il ve ilçe bazında yayınladı. Kurban Bayramı'nın bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak. Bayburt'ta Kurban Bayramı namazı saat 05:25'te kılınacak. Bayram namazı, yılda iki defa kılınır ve camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayburt Kurban Bayramı namazı saat kaçta okunacak? Diyanet, bayram namazı saatlerini il ve ilçe bazında yayınladı. Haziran ayında idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın bayram namazı, 6 Haziran 2025 Cuma günü sabahın ilk saatlerinde kılınacak. Bayburt Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet'e göre il il bayram namaz saatleri!

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılınır. Camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı, bayramın birinci günü sabah namazının ardından, güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi yapılan hatırlatmaların ardından müezzin kayyım, camiye gelenlere nasıl niyet edecekleri konusunda rehberlik eder.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o belirtilir. Örneğin, "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

İmamla birlikte hareket edilerek:
1. Rekat

• Niyet edildikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır.

• İmam ve cemaat sessizce "Sübhaneke" duasını okur.

• Ardından, fasılalarla üç tekbir alınır: Her tekbirde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, son tekbirde eller göbek hizasında bağlanır.

• İmam "Euzü besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Rüku ve secde yapılarak ikinci rekata geçilir.

2. Rekat

• İmam "Besmele" çeker ve açıktan "Fatiha" suresi ile birlikte "Zammı sure" okur. Cemaat ise sessizce dinler.

• Tekrar üç tekbir alınır: Eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır, dördüncü tekbirde rükuya gidilir.

• Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat" ve "Salli-Barik" duaları okunur.

• Son olarak sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

• Namazın ardından müezzin ile birlikte üç defa tekbir (teşrik) getirilir.

• İmam hatip, bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.

Bu şekilde bayram namazı tamamlanır ve cemaat bayramın ruhuna uygun şekilde ibadetini gerçekleştirir.

2025 KURBAN BAYRAMI NAMAZ VAKİTLERİ

İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa gibi büyük şehirler dahil olmak üzere, il il Kurban Bayramı namaz vakitleri araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı bayram namaz vakitlerini açıkladı.

Bayburt BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Bu yıl Kurban Bayramı namazı 6 Haziran Cuma günü kılınacaktır. Buna göre, Bayburt Kurban Bayramı namaz saat 05:25'te kılınacaktır.

İL İL KURBAN BAYRAMI NAMAZ SAATLERİ:

Bayburt bayram namazı saat kaçta 2025? Kurban Bayramı namaz vakti ne zaman? Diyanet il il Kurban Bayramı namaz saatleri!

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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