: Bayağı nasıl yazılır? TDK'ya göre doğru yazımı baya mı, bayağı mı?

17.02.2020 12:08 | Son Güncelleme: 17.02.2020 12:09

Baya kelimesini gün içerisinde birçok kez kullanırız. Bu kelime TDK'ya göre nasıl yazılır bazen karıştırabiliyoruz. Bayağı nasıl yazılır? Baya mı, bayağı mı? TDK'ya göre baya kelimesinin doğru yazılışı haberimizde.

BAYAĞI NASIL YAZILIR? BAYAĞI MI, BAYA MI?

Baya: Yanlış

Bayağı: Doğru

TDK'YA GÖRE BAYAĞI NE DEMEK?

bayağı

1. sıfat Aşağılık, pespaye:

"Bütün hareketleri adi, kaba ve bayağı idi." - Ömer Seyfettin

2. sıfat Basit, adi, amiyane, banal:

"Kardeşimi birdenbire çok bayağı buldum." - Peyami Safa

3. sıfat Herhangi bir özelliği olmayan, sıradan, alelade.

4. zarf (ba'yağı) Hemen hemen, âdeta:

Bayağı kanacak gibi oldum.

5. zarf Gerçekten:

"Bayağı, çocuk gibi sevinirim limonun yarısının durduğuna." - Sait Faik Abasıyanık

6. zarf Oldukça, epey:

"Hayır işlemeden geçen günü heder olmuş addederek bayağı canı sıkılır." - Ercüment Ekrem Talu

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