Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!
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Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!

02.10.2020 20:19 | Son Güncelleme: 02.10.2020 20:23
Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!

Merakla beklenen Bay Yanlış dizisinin 14. bölümü bugün FOX TV ekranlarına gelecek. Büyük beğeni toplayan Bay Yanlış oyuncu kadrosuyla da dikkatleri çekiyor. Peki, Bay Yanlış son bölümde neler oldu? İşte ayrıntılar...

Bay Yanlış yeni bölüm ile bugün ekrana gelecek. Son bölümün ardından seyirci, Bay Yanlış 15. bölüm fragmanını araştırıyor. Heyecan yaratan konusu ve oyuncuları ile cuma akşamları izleyicinin beğenisine sunulan Bay Yanlış yeni bölüm fragmanı ve daha fazlası haberimizde. Bay Yanlış final mi yapacak? Bundan sonra yayınlanmayacak mı?

BAY YANLIŞ SON BÖLÜM İZLE...

Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!

BAY YANLIŞ 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI? DİZİ FİNAL Mİ YAPIYOR?

Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlanmayacaktır. Çünkü dizi bugün 14. bölümü ile final yapacaktır. Haliyle yeni bölümler çıkmayacaktır diyebiliriz.

BAY YANLIŞ 14. BÖLÜM FRAGMANI İZLE...

Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!

BAY YANLIŞ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Karşılarında polisleri gören Ezgi ve Özgür şok olurlar. Tolga'nın Ezgi'den şikâyetçi olduğunu düşünen Özgür deliye döner. Hep birlikte karakola gitmek zorunda kalırlar. İfadesi alınan Ezgi serbest kalsa da bu işin peşini bırakmazlar ve Ezgi'nin suçsuzluğunu ispatlamaya çalışırlar. Tüm zorluklara karşı, Özgür ve Ezgi için en önemli şey birbirlerine duydukları aşktır. Fakat Tolga'nın ve Serdar'ın onları rahat bırakmaya niyeti yoktur.

BAY YANLIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bay Yanlış yeni bölümü bu akşam 2 Ekim Cuma günü saat 20:00 'da başlayacaktır. Dizi bugün final yapacak.

Bay Yanlış final mi yapıyor? Bay Yanlış 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bay Yanlış son bölümde neler oldu? Bay Yanlış 14. yeni bölüm izleme linki!

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? DİZİNİN KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran-bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır. Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCU KADROSU

Can Yaman

Özge Gürel

Fatma Toptaş

Gürgen Öz

Cemre Gümeli

Serkay Tütüncü

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