Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir?
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Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrollerinde olduğu yeni dizi Bay Yanlış, başlıyor. Romantik komedi sevenlerin ilgiyle takip edeceği dizinin konusu, oyuncuları şimdiden merak edilmeye başlandı. Peki, Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Can Yaman kimdir? Bay Yanlış ne zaman başlıyor?

Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir?
18.06.2020 15:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 15:46

Yeni dizi Bay Yanlış başlıyor. Bay Yanlış adlı dizinin başrolünde ünlü oyuncu Can Yaman ve Özge Gürel var. Dizinin başlamasına kısa süre kala Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir merak edildi.

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Can Yaman ve Özge Gürel'in başrolünde olduğu dizede Lale Başar, Cemre Gümeli, Serkay Tütüncü, Anıl Çelik, Feri Baycu Güler, Gürgen Öz, Fatma Toptaş, Sarpcan Köroğlu, Ece İrtem, Suat Sungur, Kimya Gökçe Aytaç ve Taygun Sungar gibi isimler yer alıyor.

Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir?

BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan bir barmen olarak çalışmaktadır. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.

Bay Yanlış dizisi konusu nedir? Bay Yanlış dizisi oyuncuları kimler, nerede çekiliyor? Bay Yanlış ne zaman başlıyor? Can Yaman kimdir?

Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ 1. BÖLÜM FRAGMANI İZLEMEK İÇİN TIKLAYINIZ

CAN YAMAN KİMDİR?

Can Yaman, 8 Kasım 1989 tarihinde İstanbul Suadiye'de ailesinin tek çocuğu olarak doğmuştur. Babasının adı Güven Yaman, annesinin adı Güldam Can'dır. Can Yaman 5 yaşındayken, anne ve babası ayrıldı. Büyükannesi Makedon, büyükbabası ise Yugoslav kökenlidir.

İlkokul ve ortaokulu Bilfen Kolejinde okuduktan sonra Lise eğitimini ise İtalyan lisesinde tamamladı. Lise son sınıfta öğrenci değişimi programı ile Amerika'da Ohio'da okudu. Liseden sonra Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde burslu olarak okuyarak 2012 yılında mezun oldu. Yine üniversitedeyken değişim programıyla Washington'a gidip hukuk dersleri aldı.

2014 yılında, mezun olduktan sonra 1 yıl mecburi staj için Awaterhouse Coopers adındaki dünyaca ünlü kurumsal bir firmada altı ay avukatlık yapmıştır.

Can Yaman, Cüneyt Sayıl'dan oyunculuk eğitimi aldıktan sonra oyunculuğa başlamıştır.

Lisanslı basketbolcu olan yakışıklı oyuncu ayrıca Futbol, Gitar, Piyano, Bateri, Masa Tenisi, Rafting, Badminton'la ilgileniyor.

Türkçe, Lazca, İtalyanca, İngilizce ve Almanca bilmektedir. Oyunculuğuna katkıda bulunacağına inandığı için dans eğitimi de almaya başlamıştır.

2014 yılında yönetmenliğini Türkan Derya'nın yaptığı "Gönül İşleri" adlı dizide Bedir karakterini canlandırırken başrollerini Bennu Yıldırımlar, Selma Ergeç, Timuçin Esen, Sinem Kobal, Fırat Çelik, Sezai Aydın ve Can Yaman birlikte oynadılar.

2015 yılında yönetmenliğini Osman Sınav'ın yaptığı "İnadına Aşk" dizisinde Açelya Topaloğlu ile başrolde oynadı.

2016 yılında başrollerinde Selen Soyder, Can Yaman, Cengiz Bozkurt, Altan Erkekli, Gül Onat, Bülent Şakrak, Mehtap Bayri, Deniz Oral ve Veysel Diker'in yer aldığı "Hangimiz Sevmedik" adlı dizide Tarık karakterini canlandırdı.

Filmleri ve Dizileri:

Oyuncu:

2018 - Erkenci Kuş (Can Divit ) (TV Dizisi)

2017 - Dolunay (Ferit)(TV Dizisi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (Tarık) (TV Dizisi)

2015 - İnadına Aşk (Yalın Aras) (TV Dizisi)

2014 - Gönül İşleri (Bedir) (TV Dizisi)

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

Sahte Gelin

Ay Işında Şamata

Mavi oyunu

Haybeden Gerçek Üstü Konuşmalar

Göcekler Göğerince

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