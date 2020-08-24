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Cuma akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen Bay Yanlış 8. bölümüyle ekranlara geldi. Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Bay Yanlış 8. son bölüm izleme ekranı. Bay Yanlış 9. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Bay Yanlış 8. bölümde neler oldu? Bay Yanlış 8. bölüm özeti, Bay Yanlış full tek parça izle!

BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ezgi ve Özgür'ün yakınlaşması, Serdar ve Yeşim'in gelmesiyle bozulur. Özgür'ün Ezgi'ye olan ilgisi Serdar'ı rahatsız eder ve bu durumu Yeşim'le birlikte sorgulamaya başlar. Ezgi'nin Özgür'e olan hislerini ilk Deniz fark eder ve Ezgi'yi yanlış yapmaması için uyarır. Ozan ise Özgür'ün Ezgi'ye olan hislerinin farkındadır ve onu bu konuda destekler. İkisinin bir araya gelmesini istemeyen anneler de harekete geçer ve onları ayrı tutmak için ellerinden geleni yapmaya karar verirler. Herkese ve her şeye rağmen Ezgi ve Özgür birbirlerine olan duygularını itiraf edebilecekler midir?

BAY YANLIŞ YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Bay Yanlış 9. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

BAY YANLIŞ 9. BÖLÜM 1. FRAGMANI BÖLÜM FRAGMANI

BAY YANLIŞ 8. SON BÖLÜM İZLE



BAY YANLIŞ KONUSU NEDİR?

Bay Yanlış dizisinde Özgür (Can Yaman); zengin ancak salaş bir hayat süren, aşka inanmayan restoran bar sahibidir. Ezgi (Özge Gürel) ise; artık yanlış ilişkilerden yorulmuş ve düzgün bir ilişki yaşayıp, evlenmeye kararlıdır.Ezgi'nin ilişki konularında başarılı olmadığını gören Özgür, kendisine ilişkiler konusunda mentorluk yapmaya ve Ezgi'nin hoşlandığı erkeği elde etmesi için ona taktikler vermeye başlar. Komşu evlerde yaşayan Özgür ile Ezgi zaman içerisinde neler yaşayacak?

BAY YANLIŞ OYUNCULARI KİMLER?

Can Yaman

Özge Gürel

Gürgen Öz

Fatma Toptaş

Sarpcan Köroğlu

Lale Başar

Cemre Gümeli

Serkay Tütüncü

Anıl Çelik

Feri Baycu Güler

Ece İrtem

Kimya Gökçe Aytaç

Taygun Sungar

Suat Sungur