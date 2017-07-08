Bavyera'da Polis Adayları Yemin Etti

Aralarında 446 kadın adayın da bulunduğu 1546 polis adayı öğrenci, düzenlenen yemin töreniyle polislik mesleği için ilk adımı attı. Bu oran Bavyera'da polis mesleğini seçen kadınlarla ilgili şimdiye kadarki en yüksek oran oldu. Polis adayları arasında Türk asıllı gençler de vardı.



Aralarında 4 Türk asıllı gencin de bulunduğu 1546 öğrenci için Nürnberg Fuar Merkezi'ndeki Frankenhalle Salonu'nda düzenlenen yemin törenine Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, Eyalet Meclis Başkanı Barbara Stamm, Eyalet ve Federal Parlamento Milletvekilleri, Nürnberg Başkonsolosluğu Ataşesi Erman Girgin, Kilise temsilcileri ile birlikte yaklaşık 6 bin genç polis adayının aileleri katıldı.



"Göçmen polislerin olması önemli"



Dachau, Eichstätt, Königsbrunn, Nürnberg, Würzburg, Sulzbach-Rosenberg, Nabburg ve Fürstenfeldbruch kentlerindeki polis okuluna gitmekte olan öğrenciler arasında Türk, Kosovalı, Polonyalı, Yunan, Hırvat ve İtalyan kökenli gençler de bulunuyor.



Her yıl polis okuluna kayıt yaptıran genç adaylar arasındaki göçmen kökenli gençlerin sayısının bir hayli yüksek olduğuna dikkat çeken Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann, bunların eyalette yaşamakta olan göçmenlerle daha iyi diyalog kurması açısından son derece önemli olduğunu bildirdi.



Bavyera, 3 bin 200 yeni polis alacak



Bavyera genelinde 2020 yılına kadar 2 bin yeni polis karakolu açmayı düşündüklerini ifade eden Bakan Herrmann, "Bunun için de 2017 yılında bin 500, 2018 yılında ise bin 700 yeni polis adayına ihtiyacımız olacak" dedi.



Münih, Almanya'da en güvenli kent



Bavyera genelinde şimdiye dek 114 bin 710 suç işlendiğini bunlardan 97 bin 121 olayın, polis tarafından yapılan başarılı soruşturma neticesinde çözüldüğünü ifade eden Bakan Herrmann, "Münih Almanya genelinde 2016 yılında yaşanan 6 bin 696 olay ile Almanya'nın en güvenilir büyük kentleri sıralamasında birinci sırada gelmekte. Augsburg 2 ve Nürnberg 7'ci sırada. Bu bir tesadüf olamaz. Bunu ben Bavyeralı polislerimizin hizmetinde sergilemekte olduğu istek ve üstün gayretlerine bağlıyorum" dedi.



Konuşmasında Roth'da öldürülen polisi ve Münchberg yakınlarında yaşanan otobüs kazasında hayatını kaybedenleri de unutmayan Bakan Herrmann, gençlere seslenerek "Bavyera'nın güvenliği sizin elinizde olacak. Ona göre hareket edin" dedi.



Türk asıllı polis adayları, ailelerini mutlu etti



Yemin eden Türk asıllı Türk polis adaylarından Ozan Orhan, Tolga Çetin, Cemal Yıldırım ve Burak Türkmen, yemin töreni ardından aileleri ile buluşarak, onların ellerini öptüler ve polis oldukları için mutlu olduklarını söylediler.



Görüntü Dökümü



Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann



Merasim başlangıcı



Polis adayları yerlerini alıyorlar



Bakan Herrmann konuşuyor



Yemin, Alman Milli marşı



Yıldırım ve Türkmen aileleri



Alim Yıldırım konuşuyor



Bakan Herrmann Türk polis adayı Ozan Orhan'ı tebrik ediyor



Ozan Orhan konuşuyor



Ataşe Erman Ergin, Tolga Çetin ve ailesi - Rnberg