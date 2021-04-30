BAU Esports LoL kadrosu açıklanmaya devam ediyor!

2 oyuncu daha BAU Esports'a katılmış oldu.

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports LoL kadrosu 2 oyuncusunu daha açıkladı.

UEM 2021'de takımın "Ormancısı" ve "Üst Koridor" oyuncuları belli oldu. Takımda "Ormancı" rolüne Yazılım Mühendisliği 2. sınıf öğrencisi olan Egemen "Soren" Çetkin getirildi. "Üst Koridor" rolüne ise İngilizce Öğretmenliği 1. sınıf öğrencisi olan Muhammed "Aelisia" Bakır getirildi.

Takımın geri kalan 2 oyuncusunun ise kısa bir süre içerisinde duyurulması bekleniyor. League of Legends oyununa ek olarak Rocket League takımına oyuncu başvurusunun açık olduğunu duyurdu. Eğer sen de Bahçeşehir Üniversitesi'nde okuyor ve Rocket League takımı arıyorsan doğru yerdesin. Başvuru formuna BAU Esports Twitter ya da Instagram hesapları üzerinden ulaşabilir ya da direkt olarak başvuru formuna gidebilirsin.

Kaynak: Playerbros