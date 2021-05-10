BAU Esports FIFA Dostluk Maçı düzenliyor!
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BAU Esports FIFA Dostluk Maçı düzenliyor!

BAU Esports FIFA Dostluk Maçı düzenliyor!
Playerbros - Haberler | Gamegar

Eve kapandığımız bu günlerde düzenlenen etkinlikler bizleri biraz da olsa rahatlatıyor.

Ülkemize kazandırdığı oyuncular ve yöneticilerle adından sıkça söz ettiren BAU Esports FIFA dostluk maçı düzenliyor. Maçın detaylarını ve diğer bilgileri sizler için derledik.

BAU kulüplerinden Trabzonsporlular Topluluğu, 1907 ÜNİFEB Bahçeşehir ve UNIBJK Bahçeşehir kulübüyle birlikte Discord sunucusunda "FIFA Dostluk Maçı" düzenliyor. Maç için belirlenen tarih ise 10 Mayıs Pazartesi 21: 00.

Pandemi nedeniyle evlerimize kapandığımız bu günlerde düzenlenen etkinlikler bizleri biraz da olsa rahatlatıyor. BAU Esports bu süreç boyunca yaptığı etkinliklerle ve katıldığı turnuvalarla biraz da olsa bu duruma el atmış gibi görünüyor.

Playerbros ekibi olarak umuyoruz ki bu tarz etkinlikler ve turnuvalar düzenlenmeye devam eder!

Kaynak: Playerbros

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