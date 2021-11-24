Batur: Örgütümüzün yanındayız

KONAK, İZMİR (Bültenler) - Küçükoğullarından ve yönetime çalışmalarında başarılar dileyen Batur, "Konak İlçe Örgütümüzde, yönetim kadrosunda, Kadın ve Gençlik Kollarında siyaseti bilen, kendi çevrelerinde sevilen, sayılan kişiler var. İlçe örgütümüzdeki arkadaşlarımızın hepsi birbirinden değerli,birbirinden kaliteli. Biz de her zaman örgütümüzün yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Konak'ta birlikteliğimiz artarak, büyüyerek devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi 2023 yılında ittifaklarıyla beraber iktidar olmaktır. Bizim amacımız da iktidarın belediye başkanı olmak" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, geçtiğimiz hafta CHP Konak İlçe Başkanlığına seçilen Akın Küçükoğullarından'ı makamında ziyaret ederek çalışmalarında başarılar diledi. Ziyarete, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, Konak'tan Sorumlu CHP İzmir İl Başkan Yardımcısı Yıldız Yılmaz, CHP İzmir İl Eğitim Sekreteri Yasemin Menokan da eşlik etti.

Batur: Örgütümüzle uyum içindeyiz

CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından ve yönetimini kutlayan Başkan Abdül Batur, Konak'ta yepyeni bir sürecin başladığını ifade ederek, "Göreve yeni seçilen Akın Küçükoğullarından'a başarı dilemeye, onun yanında olduğumuzu ifade etmeye, meclis üyesi arkadaşlarımızla beraber geldik" dedi. Küçükoğullarından'ın 2019 yılında belediye seçimlerinde de görev alan bir isim olduğuna dikkat çeken Batur sözlerini şöyle sürdürdü:

"2019 Mart ayında başlayan bir sürecimiz vardı. İlçe örgütümüz; Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız, meclis üyesi arkadaşlarımızla hep beraber Konak'ta güzel bir başarıya imza attık. Parti yöneticilerinin yanı sıra yönetim dışındaki partili arkadaşlarımız da sahada çok iyi çalıştı. Sandıklara sahip çıkan arkadaşlardan bir tanesi de Akın kardeşimizdi. O süreci başarıyla geçtik. 'Birlikte Konak' anlayışıyla Konak'ta tarihin en yüksek oyunu alarak bu noktaya geldik. Biz de belediye başkanı olarak, belediye meclisi üyesi arkadaşlarla, tüm örgütümüzle tam bir uyum içinde bu günlere kadar geldik."

Konak'ta hedef, 2023

Başkan Batur, ilçe örgütünde Kadın Kolları ve Gençlik Kolları'nda görev alan herkesin çok tecrübeli olduğunu; siyaseti bilen, kendi çevrelerinde sevilen, sayılan kişiler olduğunu belirterek, partiyi 2023 yılında iktidar yapacak kadroları Konak'ta devam ettireceklerini söyledi. Batur, örgütle birlik beraberlik içinde olduklarını belirterek, "Biz her zaman örgütümüzün yanındayız ve yanında olmaya devam edeceğiz. Konak'ta birlikteliğimiz artarak, büyüyerek devam edecek. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hedefi 2023 yılında ittifaklarıyla beraber iktidar olmaktır. Bizim amacımız da iktidarın belediye başkanı olmak. Gönlümüzden geçen de Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı olmasıdır. Bize de yakışan odur. Gençlik Kollarımızın, Kadın Kollarımızın her zaman yanındayız, bundan hiç şüpheniz olmasın. Gençlik Kolları MYK üyesi olarak seçilen ve bugün aramızda bulunan, kendisiyle gurur duyduğumuz Cevat Aslan kardeşimize de başarılar diliyoruz" diye konuştu.

Konak ve Büyükşehir omuz omuza

İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle de tam bir uyum içinde çalıştıklarını belirten Batur, "Büyükşehir Belediyemizle beraber omuz omuza çalışmalarımızı yürütüyoruz. Birlikte daha fazla çalışacağız, daha fazla üreteceğiz" diyerek 2023'e emin adımlarla yürüdüklerinin altını çizdi.

Küçükoğullarından: Çalışmadan galibiyet gelmez

Geçtiğimiz hafta CHP Konak İlçe Başkanlığına seçilen Akın Küçükoğullarından da Başkan Batur'a desteklerinden ötürü teşekkür ederek, "Buraya kadar gelerek bizleri tebrik eden Sevgili Başkanımıza teşekkür ediyorum. Geçmişte emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bundan sonra Kadın Kollarımızla, Gençlik Kollarımızla birlik ve beraberlik içinde daha fazla çalışacağız. Çalışmadan hiçbir galibiyet gelmez" dedi.

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