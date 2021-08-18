Batur'dan kentsel dönüşüm güvencesi

Gültepe kentsel dönüşüm bölgesindeki 14 mahallenin muhtarıyla bir araya gelen Başkan Batur, bölgede yürütülen kentsel dönüşüm projesiyle ilgili parselasyon planlarının yapımına başlandığını söyledi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un ilçedeki 111 mahalle muhtarı ile bölge bölge buluşacağı toplantıların ilki kentsel dönüşümde parselasyon planları aşamasına gelinen Gültepe ile başladı. Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Çınartepe, Atamer, Millet, Murat, Trakya, Anadolu, Saygı, Mehmet Akif, Ulubatlı, 26 Ağustos, Yavuz Selim, Zeybek, Huzur ve Cengiz Topel Mahallelerinin muhtarları katıldı. Belediyenin teknik müdürlerinin de hazır bulunduğu toplantıda Başkan Batur, muhtarların sorularını samimiyetle yanıtladı ve kentsel dönüşüm sürecinde gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Batur: Buradaki kentsel dönüşümü halkın isteğiyle yapıyoruz

Gültepe'nin kentsel dönüşümünde gelinen aşamayı önce mahalle muhtarları ile konuşacakları ve tüm süreci şeffaf bir şekilde yürütecekleri sözünü hatırlatan Başkan Batur, "Kentsel dönüşümde önce muhtarlarımızı bilgilendireceğiz dedik. Muhtarların bu konudaki samimiyetine, yaklaşımına canı gönülden inanıyorum. Biz bu işte samimiyiz. Bu kentin bu görünüşünü değiştirmeye çalışıyoruz ama buradaki insanları üzerek yapmayacağız bunu. Biz, halka rağmen bir şey yapan bir anlayışta değiliz. Biz bu işi iyi niyetle yapıyoruz. Burada seçim döneminde mahalleleri gezerken herkes imar istedi, kentsel dönüşüm dedi. Bir de anket yaptırdık, yüzde 85'i kentsel dönüşüm, dedi. Kentsel dönüşümde her aşamayı şeffaflık içerisinde yürütüyoruz. Buradaki kentsel dönüşümü Gültepelilerin isteğiyle ve onlarla birlikte yapıyoruz" dedi.

"Bu kentin değişime, dönüşüme ihtiyacı var"

Konak'ta göreve gelir gelmez ilk iş olarak kentsel dönüşüm diyen ve 40 yıldır dönüşüm bekleyen Gültepe'nin imar planlarının oybirliği ile hem Konak hem İzmir Büyükşehir Belediye Meclislerinden geçmesini sağlayan Başkan Batur, kentsel dönüşümü hep birlikte ve samimiyetle yapacaklarını vurguladı ve sözlerini şöyle dürdürdü:

"Yaklaşık bir buçuk, iki sene içinde, 14 bölgeyi kapsayan 300 hektarlık alandaki dönüşümle ilgili çalışmayı kendi teknik ekiplerimizle yürüttük. Daha sonraki süreçlerde planları sizlerle, kamuoyuyla paylaştık. Askıya Gültepe'de çıktık. Bu kentin gerçekten değişime, dönüşüme ihtiyacı var. Vatandaşla ve sizlerle bölgede dolaşırken gelen taleplerin çoğu dönüşüm yolunda oldu. Sizler bize müracaat ediyorsunuz; mahallemizde yeşil alan yapılacak bir metrekare yer yok,çocuk oyun alanı yok, yeşil alan yok, dediniz, vatandaştan da talep bu yönde geldi. Onun için artık o bölgenin nefes alması lazım. Bu işi yaparken de oradaki vatandaşla beraber yapacağız."

Her mahallede toplantı

Parselasyon planlarının tamamlanmasının ardından askıya Gültepe'de çıkacağını ve vatandaşın mesajla bilgilendirileceğini aktaran Başkan Batur, Muhtarların isteği doğrultusunda bölgedeki mahallelerde mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantılarının da bir süre sonra başlayacağını söyledi. Batur"Parselasyon planlarıyla ilgili ihale yapıldı. İhalenin duyurusu da yapıldı, her şey şeffaf bir şekilde ilerliyor. Bu, teknik bir iş, teknik bir hizmet alımı. Parselasyon planı en geç 8 ay içinde tamamlanacak. Ondan sonra da askıya tekrar çıkacağız. Burada ne olacak, hisseli tapular en yakın imar adasında değerlendirilecek. Askıya çıktığında asıl talepler ortaya çıkacak. Planlar askıya çıktığında vatandaşa mesaj gönderilerek bilgilendirilecek. O bölgede muhakkak teknik bir büro açacağız. Vatandaşa devamlı bilgi verilecek. Muhtarlarımızdan gelen talep doğrultusunda Mahallelerde mahalle sakinlerine yönelik bilgilendirme toplantılarımıza ise yakın bir zamanda başlayacağız. Her mahallede bir toplantı gerçekleştireceğiz" dedi.

Muhtarlardan, yol terkiyle ilgili gelen soruları da yanıtlayan Başkan Batur, vatandaştan hiçbir ek para alınmayacağının da altını çizdiği konuşmasında her şeyin kanunlar çerçevesinde yapıldığını anlattı. Batur, yüzde kırk beş olarak belirlenen yasal zayiatın, eğer önceden alındıysa yeniden alınmayacağını, oranların eksik çıkması durumunda yüzde kırk beşe tamamlanacağını söyledi.

Muhtarlardan Batur'a güven mesajı

Toplantıda Gültepeli muhtarlar, kentsel dönüşümle ilgili vatandaşın merak ettiği soruları Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'a aktardı. Muhtarlar, "Başkanımıza güveniyoruz. Burada başkaları ile muhatap olursak yarın bir gün sorun olursa onları bulabileceğimiz kesin değil. Ama başkanımızın bizi bırakmayacağını, süreci bizimle birlikte yürüteceğini biliyoruz" sözleri ile kentsel dönüşümde Batur'a duydukları güveni vurguladı.

Kaynak: Bültenler