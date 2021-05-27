Battlefield 6 oyunundan kısa kesitler sızdırıldı!

Battlefield 6 adına gün geçmiyor ki internet üzerinde yeni bir sızıntı yerini almasın. Bu seferde GIF formatlarında kısa kesitler karşımızda.

Battlefield 6 adına gün geçmiyor ki internet üzerinde yeni bir sızıntı yerini almasın. Bu seferde GIF formatlarında kısa kesitler karşımızda.

Battlefield 6 ortaya çıkmadan önce birçok söylentiyle beraber oyun hakkında detaylar ve yeni ekran görüntüleri bu süreçte yer alıyor. Bu sefer de GIF formatlarında yeni görüntüler internet üzerinde dolaşmaya başladı. Dün paylaşılan ekran görüntüsü sızıntılarından sonra bugün de oyun içerisinde olduğu konuşulan bazı kesitleri gösteren bir dizi görsel sızdırıldı.

Battlefield 6 Sızıntılarla Beraber Gelmeye Devam Ediyor

Şimdi sızdırılan hareketli görsellerin kalite konusu biraz düşük olsa dahi temel olarak neye benzediği anlaşılıyor. Yine de ortada bir uçak düşüşünü gösterdikleri ise apaçık bir şekilde ortada. Oyunun herhangi bir bölümünden mi yoksa bir fragman içeriğinden mi alındığı bilinmiyor. Bu görüntülerin menşei ise artık ilerleyen zamanlarda oyunun duyurusuyla beraber netleşip açığa kavuşacaktır. Şimdiye dek oyunu hakkında bildiklerimiz oyunun gündüz/gece dinamik hava durumuna ve döngüsü değişikliklerine ev sahipliği yapacaktır.

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Ayrıca oyuncuların silahlarının hepsini özelleştirebilecekleri bir oyun tecrübesinin beklediğini de söyleyebiliriz. Daha fazla yıkım seçeneğinin bulunacağı yapım içerisinde ayrıca geçmiş oyunlar hakkında da oyuncular tanıdığı "Levolution" da yer alacak. Ayrıca bu sistemlerin yeni oyun içerisinde çekirdek noktalardan birisi olmasının da plandığı söylüyor.

Kaynak: Playerbros