Battlefield 2042, serinin en çok olumsuz yorum alan oyunu oldu

Battlefield oyunları her zaman zorlu lansmanlardan geçmiştir, ancak Battlefield 2042, oyunun duyurulmasından bu yana Battlefield oyunları arasında en çok olumsuz yorum alan oyun oldu. Geliştirici DICE'in son shooter oyunu 64-71 Metacritic skora sahiptir.

Battlefield 2042'nin en düşük puan alan platformu yeni nesil konsol olan Xbox Series X/S'e aittir. Battlefield 2042, Xbox Series X/S'te 64 puan alırken hemen ardından Sony PlayStation 5, biraz yükseğinde 68 puan yer almaktadır. Battlefield 2042'nin en çok puan alan platformu 71 puan ile PC oldu.

Birçok inceleme yazarlarına göre Battlefield 2042'nin önümüzdeki aylarda gelecek güncellemeler ile daha olumlu yorumlar alacağını düşünmektedir. Battlefield 2042, Steam'de 60 bin inceleme arasından sadece %35 kadarı olumlu yorumdur.

Yakupcan Aydemir Haberler.com Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberler.com - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet