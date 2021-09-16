Battlefield 2042'nin çıkış tarihi ertelendi!

Electronic Arts ve DICE ortaklığıyla geliştirilen Battlefield 2042'nin çıkış tarihi bir ay ileri sarkıtıldı. 22 Ekim tarihinde piyasaya sürülmesi planlanan Battlefield 2042, 19 Kasım Cuma günü çıkış yapacak. Böylelikle geçtiğimiz gün BF 2042 için çıkan erteleme söylentileri doğrulanmış oldu.

Geliştirici ekibin erteleme kararıyla alakalı açıklaması şu şekilde:

"Battlefield 2042'nin çıkış tarihini değiştirme kararı aldık. Oyun dünya genelinde 19 Kasım 2021 tarihinde çıkış yapacak. Pandemi döneminde yeni nesil Battlefield oyunu yapmak geliştirici ekibimiz için öngörülemez problemler yarattı. Oyunun ölçeği ve kapsamı göz önüne alındığında, lansmana doğru yaklaşılırken ekibimizin stüdyomuza geri dönmesini temenni ediyorduk. Bunun güvenli olmasına izin vermeyen koşullar ve ekiplerimizin evden çalışarak yapmakta zorlandığı işlerle birlikte, Battlefield 2042'yi vizyonuna uygun bir şekilde çıkarmak için ekstra zaman almanın önemli olduğunu hissettik.

Oyuna olan ilginiz ilham vericiydi. Açık beta sürümüyle alakalı güncellemeler bu ayın sonunda geliyor olacak."

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