Battlefield 2042 – Hatayı Nerede Yaptı ?

Herkese merhabalar Fanzade! Evet, Battlefield 2042… Devasa bir markanın linç mıknatısı olan son oyunu. Bilmeyenler için ufak bir tanıtım yapalım: Battlefield 2042, İsveç merkezli DICE şirketinin son çıkmış oyunu. Bir aksiyon-shooter oyunu olan Battlefield 2042 erken erişim gününden beri birçok tartışmaya sebep oldu. Steam'de en düşük puan alan oyunlar listesine girdi. Oyuncular tarafından linçlendi. Peki bu duruma ne sebep oldu ? Battlefield 2042'in çıkışında bu kadar nefret toplayan neydi ?

Büyük Marka, Büyük Dikkatsizlik

Battlefield 2042 çıkış posteri.

Battlefield serisi, 2002 yılından beri aksiyon dalını domine eden iki seriden biri. Battlefield'ı bu kadar ünlü yapan kısım ise oyunlarındaki güçlü multiplayer sistemi. Buna rağmen şu ana kadarki her oyunda bir de singleplayer hikaye modu bulunuyordu. Ancak, DICE, 2042 ile farklı bir hamle yapıp oyunun herhangi bir hikaye modu bulundurmayacağını açıkladı. Bu demek oluyordu ki bütün geliştirmeler halihazırda iyi becerdikleri multiplayer sistemine yönelik olacaktı.

Sonrasında twitter hesaplarından duyurular yapıldı. Geri sayımlar başlatıldı ve 2042 için bir ton hype yaratıldı. "Yıllar boyu oynanacak" bir oyun yapmayı amaçladıklarını söylediler. Ancak işler, incelemelerden gördüğünüz üzere, beklenildiği gibi gitmedi.

Bunun birçok sebebi var ancak şunu söyleyebilirim ki Battlefield 2042 yarım bir oyun. Oyunun çıkışından önce vaat edilen birçok şey oyuna eklenmemiş veya bozuk eklenmiş. Hatta önceki Battlefield oyunlarından da gördüğümüz ve serinin bir parçası olan bazı ögeler de oyunda eksik. Bunun da ötesinde multiplayer bir shooter oyundan beklenecek skor tablosu gibi ana ögeler de oyunda bulunmuyor. Oyunun hitbox sistemi kırık. Karakterlere ulaşmayan mermiler hasar verebiliyor, kafaya gelen mermiler işlemeyebiliyor. Silah yelpazesi olarak önceki oyunlara nazaran kısıtlı. Haritalar genişlemiş ve büyümüş ancak bazı kısımları boş kalmış. Oyunun sunucu kısmı ise lag problemleri ile cebelleşiyor.

Oyunun çıkışı yukarıda saydığım problemler ile karşılaşınca bazı profesyonel mecralar her ne kadar umutlu baksa da oyuncu kitlesi oyunu yerden yere vurdu. Steam'de en düşük puanlar alan oyunlar arasında yerini aldı.

Battlefield 2042

Battlefield 2042 -İlerleyen Zamanlar Ne Olacak ?

Peki oyunun geleceği ne vaat ediyor ? Günden güne yapımcılar oyunu düzeltmeye ve yama yapmaya uğraşıyor. Kişisel olarak inanıyorum ki 2042 hatalarından arındıktan sonra temiz bir oyun olarak karşımıza çıkacak. Ancak bu yine de çıkışında yediği tokadı yok saydırmıyor. Battlefield 2042 ve serinin geleceğini hepimiz birlikte inceleyeceğiz.

Eğer şansınızı denemek isterseniz, Steam üstünden oyunun link bağlantısını şuraya bırakayım.

Bizden şimdilik bu kadar! Herkese iyi günler diliyorum, sağlıcakla kalın!

Battlefield 2042 - Hatayı Nerede Yaptı ? yazısı Fanzade sitesinde yayınlanmaktadır.

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