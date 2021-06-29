Battlefield 2042, DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği Barındıracak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Battlefield 2042, DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği Barındıracak

Battlefield 2042, DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği Barındıracak
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Bugün yayıncı Electronic Arts ve geliştirici DICE, PC grafik platformu ortağı olarak NVIDIA ile başlayıp konsol ortağı olarak Xbox ile devam eden Battlefield 2042 için resmi ortaklarını duyurdu.

Bugün yayıncı Electronic Arts ve geliştirici DICE, PC grafik platformu ortağı olarak NVIDIA ile başlayıp konsol ortağı olarak Xbox ile devam eden için resmi ortaklarını duyurdu.

Diğer ortaklar arasında çevre birimleri için Logitech, oyun depolaması için WD_BLACK ve oyunda yer alacak araçların lisanslanması için Polaris yer alıyor.

Battlefield 2042

PC Grafik Platformu İş Ortağı - NVIDIA : EA ve DICE'ın NVIDIA ile ortaklığı, yeni nesil GeForce RTX oyun teknolojileri, NVIDIA DLSS'nin yapay zeka destekli performans artışı ve NVIDIA Reflex'in düşük gecikme modu tarafından desteklenen en üst düzey PC deneyimini sağlar.

Konsol Ortağı - Xbox : EA ve Xbox, Xbox Series X|S'i oyunun resmi konsolları yapmak için iş birliği yaptı.

PC Çevre Birimleri Ortağı - Logitech : EA ve Logitech, oyuncuların donanımları için Logitech'in çevre birimleri için LIGHTSYNC teknolojisi ve Logitech kulaklıklar için optimize edilmiş EQ ile oyun içi ses ön ayarları dahil olmak üzere Logitech entegrasyonuna sahip olmasını sağlamak için birlikte çalışacak.

Arazi Aracı Ortağı - Polaris : EA ve Polaris, oyunculara Polaris Sportsman ATV'den başlayarak oyunda otantik Polaris araçlarını kullanma fırsatı sunmak için ortaklık kurdu.

Resmi Battlefield 2042 Oyun Depolama Ortağı - WD_BLACK : EA ve Western Digital'in WD_BLACK markası, oyuncuların sürükleyici ve gerçekçi haritaların ve dinamik oyun oynamanın geniş yeni dünyası için oyuncuların mümkün olan en iyi oyun deneyimine sahip olmalarını sağlamaya kararlıdır.

NVIDIA kendi adına ayrı bir basın açıklamasında Battlefield 2042'nin PC'de hem NVIDIA DLSS'yi hem de NVIDIA Reflex'i destekleyeceğini doğruladı. Ancak, gerçek zamanlı ışın izleme hakkında hiçbir şey söylemedi, bu da oyunun bu özelliği taşımayacağını düşündürebilir.

Kaynak: Turkmmo

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Mehmet Özhaseki Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Haluk Bilginer Yiğit Marcus Aral
Spor Ozan Tufan Mert Müldür Metin Oktay Burak Yılmaz Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Battlefield 2042, DLSS ve NVIDIA Reflex Desteği Barındıracak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.6.2021 23:31:48. #1.14#

title