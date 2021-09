Battlefield 2042 Beta Tarihi Sızdırılmış Olabilir

Çıkış tarihi ertelenen Battlefield 2042 için beta tarihi merakla beklenirken, bu tarihler resmi duyurudan önce sızmış olabilir.

Electronic Arts ve DICE, Battlefield 2042'nin çıkışından önce bir beta süreci olacağını açıklamıştı. Bu test aşamasının eylül ayında gerçekleşmesi bekleniyordu ancak oyunun ertelenmesi ile beta da ertelenmiş oldu. Normalde 22 Ekim olan Battlefield 2042'nin çıkış tarihi birkaç hafta önce ertelenmiş ve 19 Kasım'a alınmıştı. Yeni çıkış tarihini açıkladıktan sonra EA oyunun beta süreciyle ilgili eylül sonuna doğru bilgi vereceğini duyurmuştu ancak henüz bir açıklama yapılmadı.

Bununla birlikte, Çinli video paylaşım platformu Bilibili'nin paylaştığı tanıtım görseline göre, Battlefield 2042'nin betası 6 Ekim'de başlayacak ve bu tarihte oyunu ön sipariş verenler beta sürecine katılabilecek. 8 Ekim itibarıyla da tüm kullanıcılara açılacak.

Battlefield sızıntılarıyla tanınan Tom Henderson da söz konusu sızıntının doğru olduğunu zira Battlefield 2042'nin Bilibili platformunda resmi hesabının yer aldığını açıkladı. Ayrıca, EA tarafından Battlefield 2042 beta duyurusunun ve fragmanının 29 Eylül'de paylaşılacak şekilde planlandığını ancak bu planının değişme ihtimali olduğunu da belirtti.

Bu sızıntının ardından bir yenisi de EA'den geldi. Origin veritabanında Battlefield 2042 Beta için 6-7 Ekim tarihlerinin erken erişim, 8-9 Ekim'in ise açık beta olarak yer aldığı ortaya çıktı. Beta sürümünü ön yükleme işleminin 5 Ekim'de başlayacağı bilgisi de yer alıyor. Bunun ortaya çıkmasından çok kısa bir süre sonra EA durumu fark edip söz konusu verileri Origin'den kaldırdı.

Battlefield 2042, 19 Kasım'da PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S ve PC için çıkacak.

