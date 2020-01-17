Battalgazi'de Engelsiz Yaşam Merkezi'nden karne hediyesi

17.01.2020 16:28 | Son Güncelleme: 17.01.2020 16:33

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, 2019-2020 eğitim-öğretim yarıyıl tatili öncesi Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulu öğrencilerine "Hediyelensin Karneler" etkinliği düzenleyerek, öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu.



Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezinin organize ettiği Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dr.Özgür Karataş ve öğrencilerinin de destek verdiği "Hediyelensin Karneler" etkinliği kapsamında Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulöğrencilerine karne hediyesi verildi.



Yarıyıl tatili dolayısıyla karne heyecanı yaşayan öğrencilerin karne heyecanına Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'da ortak oldu. Öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okunurken Bulgurlu Şehit Hamit Fendoğlu İlkokulu Müdürüİsmail Özbay ve öğretmenleri, düzenlenen etkinlikten dolayı Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e teşekkürlerini iletti. Etkinlik hakkında kısa bir bilgi veren Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Serdar Gündoğdu, "Kurum olarak düzenlediğimiz bu etkinlik ile köydeki okullarda eğitim gören öğrencilerin karne heyecanına ortak olduk. Öğrencilerimiz karnelerinin yanında hediyelerini de aldı. Düzenlemiş olduğumuz bu etkinlikte bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen başta Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder'e, katılımı ile bizleri mutlu eden Milliyetçi Harekat Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu'na, Battalgazi Şehit Oğuzhan Günaydın Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Beden Eğitim ve Spor Öğretmenliği Bölümü Dr.Özgür Karataş ve öğrencilerine teşekkürlerimizi iletiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerimize aralıksız şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Milliyetçi Harekat Partisi Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise öğrencilerin karne heyecanına ortak olduklarını ifade ederek, "Maşallah hepsi çok başarılı çocuklar. Hepsi takdir ve teşekkür belgesi almışlar. Gerekli öğütlerimizi de verdik. Bu çocuklar bizim geleceğimiz. Türkiye'nin geleceğini bu çocuklar şekillendirecek. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA