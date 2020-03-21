Battalgazi'de depremzedeler için kurulan konteynerler dezenfekte edildi
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Battalgazi'de depremzedeler için kurulan konteynerler dezenfekte edildi

Malatya Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Bulgurlu mahallesinde kurulan konteynerlerde, korona virüse karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

21.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 21.03.2020 16:05
Battalgazi'de depremzedeler için kurulan konteynerler dezenfekte edildi

Malatya Battalgazi Belediyesine bağlı ekipler, 6.8'lik Elazığ depreminin ardından Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki Bulgurlu mahallesinde kurulan konteynerlerde, korona virüse karşı dezenfekte çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünde oluşturulan özel ekipler, Orduzu Galip Demirel Çınar Park Sosyal Tesisleri, Sosyal Yaşam Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi, Hayır Çarşısı, İspendere Şifalı İçmeleri, ilçede günlük olarak kurulan Pazar yerleri, Millet Bahçesi, Hasan Basri (Korucuk) Türbesi, Tarihi Silahtar Mustafapaşa Kervansarayı, Şehit Fevzi - Beylerbaşı Kültür Merkezi ve Mahalle Müzesi, Tarihi Tahtalı Hamam Müzesi'ndeki dezenfekte çalışmaların ardından bu kez de İlçede bulunan Parklar, Muhtarlıklar, Polis Noktaları, Kasap Pazarı ve Sebzeciler Pazarı'ndaki dezenfekte çalışmalarını tamamladı.

Zafer Mahallesi Muhtarı Kemal Bulguru, "Battalgazi Belediyemiz yapmış olduğu dezenfekte çalışmalarından dolayı başkanımız Osman Güder ve ekibine sonsuz teşekkürler. Temizlik konusunda belediyemizden memnunuz. Başkanımız bizim hem dostumuz hem hemşerimiz hem arkadaşımız hem de Belediye Başkanımızdır. Biz, her zaman Osman Başkanın yanındayız. Bizlere ne düşürse başımızın üzerinde yeri var. Gösterilen bu ilgiden dolayı da ayrıca teşekkür ediyorum" derken, Orduzu mahalle muhtarı Abuzer Ekin ise, "Battalgazi Belediyemiz bugün ülkemizde yaşanan virüs nedeniyle muhtarlıklarımız ve parklarımızda dezenfekte çalışmaları yapıyorlar. Yaşanan deprem ve bu virüs vakasında kendisi bizleri yalnız bırakmadılar. Her zaman bizimle ilgilenirler. Çalışmalarından dolayı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Selçuklu Mahalle Muhtarı Halil Ayaz ise, "Battalgazi belediyemiz vatandaşların yoğun bulanabileceği Muhtarlıklar, parklar ve bazı önemli alanlarda ilaçlamalar yapıyorlar. Bu gerçekleşen çalışmalardan dolayı başta Belediye Başkanımız Osman Güder ve ekibine teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum" derken, Battalgazi Mahalle Muhtarı Mehmet Boğa, "Şuan dünyada ve Türkiye bu yaşanan Virüsle baş etmeye çalışıyor. Korona virüs nedeniyle Battalgazi Belediyesi ekipleri bugün parklar ve muhtarlık binamızı dezenfekte ettiler. Battalgazi belediyemizin dezenfekte çalışmasıyla hijyenik bir ortam oluşuyor. Bizlerde kendimizi daha çok güvende hissediyoruz. Sayın başkan ve ekibine teşekkür ediyoruz" dedi. Yapılan dezenfekte çalışmaları için teşekkür eden Orduzu Mahalle sakinlerinden Ramazan Aydoğan da, "Battalgazi Belediyesinin korona vürüs için almış olduğu önlemlerden memnunuz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA

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