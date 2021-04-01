Battalgazi'de bölge halkı Şilan barajı istiyor
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Battalgazi'de bölge halkı Şilan barajı istiyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Battalgazi'de bölge halkı Şilan barajı istiyor

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki muhtarlar, bölgenin tarımsal sulanması için büyük öneme sahip olacak Şilan Barajı'na biran önce başlanılmasını talep ederek, yetkililerden destek bekliyorlar.

Malatya'nın Battalgazi ilçesindeki muhtarlar, bölgenin tarımsal sulanması için büyük öneme sahip olacak Şilan Barajı'na biran önce başlanılmasını talep ederek, yetkililerden destek bekliyorlar.

Battalgazi ilçesinde bulunan tarımsal arazilerin sulanması adına Yaygın Mahallesi sınırlarında bulunan Şilan Deresi'ne baraj yapılmasını isteyen bölge muhtarları Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti'nde bir açıklama yaparak taleplerini yinelediler.

Muhtarlar adına söz alan Mehmet Nuri Alan, bölgenin tarımsal sulaması sorununun çözümünün Şilan Barajı yapılması olduğunu ifade ederek, "Şilan deresine yapılacak baraj, aynı zamanda Malatya Büyükşehir Belediyesi'nin de içme suyuyla ilgili de ihtiyacını karşılayacak bir proje. Şilan kaynakları üzerinde herhangi bir yerleşim yeri bulunmuyor ve içme suyuna da elverişli. Dolayısıyla yapılacak olan Şilan Barajı'nın aynı zamanda şehrin de içme suyu ihtiyacını karşılayacak olmasından dolayı bu proje biraz önem arz etmektedir" dedi.

Baraj yapılması durumunda hidroelektrik santralinin de kurulabileceğini ifade eden Alan, "Bütün bu özelliklere sahip Şilan deresinin baraj yapılması adına konuyu milletvekillerimize ilettik. Daha önce Yaygın, Yenice ve Beypınar da yapılan çalışmanın aynısının Şilan Barajı için de yapılmasını talep ediyoruz. İnşallah ilgililer bu talebimize karşılık verirler ve bir an önce gerek Battalgazi bölgesinde bulunan tarımsal arazilerin sulanmasında, gerekse Malatya Büyükşehir Belediye'sinin içme suyunu karşılayacak olmasından dolayı Şilan Barajı'nın bir an önce faaliyete geçmesini talep ediyoruz" şeklinde konuştu.

Malatya Milletvekillerinin bölge halkının her zaman yanında olduğunu ve daha önceki gölet ve baraj projelerinde olduğu gibi Şilan Barajının da yapılmasında kendilerine destek vereceklerinden şüphelerinin olmadığını ifade eden Alan, "Bizim yöremizin mağduriyeti bu projeyle giderilmiş olur. Bu talebimizi bu şekilde belirttik, inşallah bu talebimiz karşılık görür. Malatya Battalgazi bölgesinde bulunan tarımsal arazilerimizin su problemine de çözüm üretilmiş olur" diye konuştu. - MALATYA

Battalgazi'de bölge halkı Şilan barajı istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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