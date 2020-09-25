Batman Valisi, anız yakan çiftçilere tepki gösterdi: Bu insanlığa sığar mı?

Anız yangını nedeniyle Batman'da kirli hava oluşması Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in tepkisine neden oldu. Silvan'da çiftçilerle bir araya gelen Şahin, "Allah'tan reva mı bu yaptıklarınız? Bu insanlığa sığar mı, vicdana sığar mı?" dedi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde anız yangını nedeniyle Batman'da kirli hava oluşması Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin'in tepkisine neden oldu. Silvan ilçesindeki çiftçilerle bir araya gelen Vali Şahin, "Onlarca hastamız var, pandemi süreci var. Allah'tan reva mı bu yaptıklarınız? Bu insanlığa sığar mı, vicdana sığar mı?" diyerek tepki gösterdi.

Batman, komşu ilçe Silvan'daki anız yangınları nedeniyle olumsuz etkilendi. Anız nedeniyle çıkan duman kenti kaplarken, duruma tepki gösteren Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, Silvan ilçesine gelerek çiftçilerle toplantı düzenledi. Toplantıda sözlerine, "Bugün nahoş bir konu için bir araya geldik" diyerek başlayan Vali Şahin, anız yangınları nedeniyle Batmanlıların zehir solduğunu söyledi.

"BU İNSANLIĞA SIĞAR MI, VİCDANA SIĞAR MI?"

Anız yangınları nedeniyle hukuki yaptırıma dikkat çeken Vali Şahin, "Bugün nahoş bir konu için bir araya geldik. Fakat hep birlikte el birliğiyle güç birliğiyle bir duruş gösterirsek bu meseleyi çözüp, çok daha güzel günlerde bir araya gelebiliriz. Değerli kardeşlerim anız yakmanın bilimsel olmadığı, tarımla çiftçilikle alakalı olmadığını biraz önce Ziraat Odası Başkanımız anlattı. Bu ovayı biz, sizlerle paylaşıyoruz. Batman Çayı'nın bir tarafında siz varsınız, bir tarafında biz varız. Batmanlı çiftçiler de mısır ekiyor, buğday ve mercimek ekiyor. Silvanlılar da Bismilliler de aynı ürünleri ekiyor. Batmanlılar anız yakmıyor. Son iki yıldır Bismilliler de yakmıyor ama Silvanlılar anız yakıyor. Biraz öce buraya gelirken, 6-7 noktada çok büyük anız yangınları gördük. Kara kara dumanlar, göğe yükseliyordu. Onlar bu akşam Batman'a varacak, bu gece Batman'ın üzerine sinecek ve biz zehir soluyacağız, zift kokusu çekeceğiz. Hastamız var. Pandemi sürecinde yoğun bakımda nefes almakta zorlanan hastalarımız var. 500 bin nüfustan bahsediyoruz değerli kardeşlerim. Bu 500 bin nüfusun içinde çocuğu var, yaşlısı var, hastası var. Allah'tan reva mı bu yaptıklarınız? Bu insanlığa sığar mı, vicdana sığar mı? Elbette Silvan'ın dikkatli, bilinçli çiftçileri bu salonda var. Gerçekten çok zor durumdayız, insanlarımız ölüyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Reşat YİĞİZ