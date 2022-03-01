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Batman Üniversitesi Teknokent'i nisan sonunda hizmete girecek

AA, İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Üniversitesi Teknokent'i nisan sonunda hizmete girecek

Batman'da yapımı süren Teknokent'in yüzde 95'i tamamlandı.

BATMAN (AA) - Batman'da yapımı süren Teknokent'in yüzde 95'i tamamlandı.

Vali Hulusi Şahin, yapımında son aşamaya gelinen Teknokent binasında incelemelerde bulundu.

Binanın ince işçiliğinin devam ettiğini kaydeden Şahin, inşaatın yaklaşık yüzde 95'inin tamamlandığını söyledi.

Nisan sonu itibarıyla çalışmaları tamamlayıp Teknokent'i yatırımcıyla buluşturmayı hedeflediklerini bildiren Şahin, bunun Batman için çok önemli bir hizmet olduğunu belirtti.

Şahin, "Burada yapacağımız kuluçka merkezi ve benzeri yapılarla teknoloji yoğun şirketlerimizin hizmet vermesine uygun bir zemin oluşturacağız. Batman'da üniversiteyle de entegre bir şekilde dijital ve teknoloji yoğun şirketlerimizin hepsinin barınabileceği, hizmet verebileceği ve şehrimize katkı sağlayabileceği bir mekan üretmiş olacağız." diye konuştu.

Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir de şu ana kadar 2 firmanın hakem değerlendirme sürecinin tamamlandığını, 3 firmayla ilgili sürecin ise sürdüğünü açıkladı.

Bir firmanın Teknokent'te yer alabilmesi için projesinin olması gerektiğini anımsatan Demir, şöyle devam etti:

"Bunun haricinde Teknokent yönetimimizle irtibata geçmiş, projesini sisteme yüklemeyi bekleyen ancak binanın tamamlanmasını bekleyen 15 firma daha mevcut. Binamız tamamlandıktan, ilk şirketlerimiz faaliyete başladıktan, bakanlığımızın izninden sonra bu firmaların da projeleri sisteme yüklenip gerekli hakem değerlendirme süreci başlayacaktır."

Batman Üniversitesi Teknokent'i nisan sonunda hizmete girecek

Batman Üniversitesi Teknokent'i nisan sonunda hizmete girecek

Batman Üniversitesi Teknokent'i nisan sonunda hizmete girecek

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Üniversitesi, Batman, Nisan, Güncel, Haberler

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