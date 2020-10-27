Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu'ndan Macron'a tepki
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Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu'ndan Macron'a tepki

27.10.2020 13:31 | Son Güncelleme: 27.10.2020 13:36
Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu'ndan Macron'a tepki

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'i ve Müslümanları hedef alan açıklamalarına tepkilerini dile getirdi.

Batman Düşünce ve İnanç Özgürlüğü Platformu, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslamiyet'i ve Müslümanları hedef alan açıklamalarına tepkilerini dile getirdi.

Platformdan yapılan açıklamada, İslam karşıtı açıklamaların tüm dünya Müslümanlarına saldırı olarak nitelendirildiği bildirildi.

"Özelde Fransa, genelde ise Avrupa ülkelerinde son zamanlarda artan İslam karşıtı ırkçı tutumlara karşı İslam İşbirliği Teşkilatı başta olmak üzere uluslararası teşkilatlara daha fazla sorumluluk düşmekte." ifadesine yer verilen açıklamada, şöyle denildi:

"Macron'un bu talihsiz açıklamaları nedeniyle, başta Türkiye olmak üzere, bütün İslam ülkeleri Fransa'yı ve Fransa mallarını boykot etmelidir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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