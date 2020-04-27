Batman'dan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'a destek Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, Ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdiCihan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr.

Diyanet-Sen Batman Şube Başkanı Ahmet Cihan, Ramazan ayının ilk hutbesindeki ifadelerinden dolayı bazı kesimlerin hedef seçtiği Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a destek verdi

Cihan, yaptığı açıklamada, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın 24 Nisan Cuma günü Ankara Hacı Bayram Camisi'nde okuduğu hutbeyi desteklediklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı eleştiren ve suç duyurusunda bulunan Ankara ve İzmir baroları ile İHD'yi de kınadıklarıklarını aktaran Cihan, şunları kaydetti:

"Zinanın ve eş cinselliğin zararları ortadayken insan hakları bahane edilerek bunun söylenmesine bile tahammül edilememesi neyin şımarıklığı ve azgınlığıdır. Herkes tarafından bilinmektedir ki sigara sağlığa zararlıdır. Birilerinin sigara içmesi sigaranın sağlığa zararlı olduğu gerçeğini değiştirmez. Sigara sağlığa zararsızdır da diyemezler. Zinanın eş cinselliğin ferdi ve toplumsal zararları ortadayken birileri zina yapıyor diye bunu normal görmemizi kimse bizden beklemesin. Kanunda bu yaptığınız suç olmaya bilir. Ancak bunun zararları ortadayken siz rahatsız oluyorsunuz diye başımızı kuma gömmeyeceğiz. Sözde insan hakları derneği ve bazı Baro odaları temsilcileri bu kişilerin avukatlığını yaparak Diyanet İşleri Başkanımız hakkında suç duyurusunda bulunmasını kınıyoruz."

Kaynak: AA