Batman'da yamaç paraşütü keyfi
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Batman'da yamaç paraşütü keyfi

07.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:00
Batman'da yamaç paraşütü keyfi

Kozluk'ta yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

Kozluk'ta yamaç paraşütü tutkunları, atlayış yaparak gökyüzünü renklendirdi.

1300 rakımlı Karadağ Tepesi'ne çıkan Raman Sportif Havacılık ve Doğa Sporları Kulübü üyeleri, Garzan Çayı kıyısındaki tepeden atlayış gerçekleştirdi.

Kulüp üyesi ve Batman Sivil Havacılık İl Temsilcisi Zeynel Abidin Adanır, dört yıl önce başladığı yamaç paraşütünü çok sevdiğini belirterek, ilçenin tanıtımına katkı için etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Sporculardan Kozluk Gençlik Merkezi Müdürü İbrahim Rüzgar ise ilk kez atlayış gerçekleştirdiği için heyecanlı olduğunu belirterek, "Garzan Çayı üzerindeki manzara çok güzeldi. Büyük keyif aldık. Gençleri bu spora yönlendirmek için çalışma yürüteceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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