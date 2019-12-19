Batman'da uçurumdan düşen kişi yaralandı
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Batman'da uçurumdan düşen kişi yaralandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaralandı.

19.12.2019 11:39 | Son Güncelleme: 19.12.2019 11:39
Batman'da uçurumdan düşen kişi yaralandı

'ın ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Köyü Yedikardeşler mevkisine av için giden güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Bedri Abdul (28), kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.

Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu Abdul bulunduğu yerden alınarak, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaynak: AA
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