Batman'da uçurumdan düşen kişi yaralandı
Batman'ın Kozluk ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Batman'ın Kozluk ilçesinde uçurumdan düşen kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Akçalı Köyü Yedikardeşler mevkisine av için giden güvenlik korucusu olduğu öğrenilen Bedri Abdul (28), kayalıklardan dengesini kaybederek düştü.
Arkadaşlarının durumu bildirmesi üzerine olay yerine AFAD, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışması sonucu Abdul bulunduğu yerden alınarak, 112 Acil Servis ekiplerince Kozluk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.