Öğrenciler fidan dikti

BATMAN (AA) - Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokulu Bitki Akademisi Topluluğu ile Batman Meydan Ortaokulu iş birliği ile fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Batman Meydan Ortaokulunda düzenlenen etkinliğe Batman Üniversitesi Sason Meslek Yüksekokul Müdürü Dr. İbrahim Selçuk Kuru, Bitki Akademisi Topluluk Danışmanı Esra Okudur ve öğrenciler katıldı.

Dr. İbrahim Selçuk Kuru, organik tarım adlı program kapsamında etkinlik yaptıklarını söyledi.

Etkinlik kapsamında lavanta, zeytin, üzüm ve gül fidanlarını diktiklerini kaydeden Kuru, "Öğrencilerimize hem Batman'da yetişen bitkileri hem de yetişmesi muhtemel olan bitkileri öğretmek, bitki sevgisini aşılamak ve farkındalık yaratmak adına etkinliği düzenledik." dedi.