Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
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Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak - Haberler | Güncel

Batman'da tüm sağlık tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı aşılama çalışmaları sürerken 37 mobil ekiple de başta farklı iş kolları olmak üzere kırsal bölgelerde de aşılamalar aralıksız devam ediyor.

Batman'da tüm sağlık tesislerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19)'a karşı aşılama çalışmaları sürerken 37 mobil ekiple de başta farklı iş kolları olmak üzere kırsal bölgelerde de aşılamalar aralıksız devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında kentin en büyük beldelerinden Balpınar'da belediye bahçesine kurulan noktalarda vatandaşlar İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince aşılandı.

Aşılamadan sorumlu hekim Şahin Yılmaz, bugüne kadar Batman'da 350 bin doz aşı uygulandığını bunun 215 bininin 1. doz olduğunu söyledi. 1. doz aşılamada yüzde 55'e ulaştıklarını aktaran Yılmaz, çok yüksek riskli kırmızı kategoriden turuncu kategoriye yükseldiklerini kaydetti.

Turuncu kategorinin yeterli olmadığını bildiren Yılmaz, "Tabi turuncu bizim için yetersiz. Bunun için elimizden geldiği kadarıyla tüm sağlık tesislerinde, 37 gezici ekibimizle cadde, çarşı, köy, organize sanayi bölgesi gibi şehrin her noktasında aşılama yapıyoruz." dedi.

Kovid-19'dan kurtulmanın tek yolunun aşı ve tedbirler olduğunu vurgulayan Yılmaz, aşı olma konusunda herkesin elini taşın altına koymasını istedi.

Son günlerde Batman'da aşıya rağbetin arttığını bildiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Vatandaşlarımız gördü ki bu hastalıktan korunmanın ve bu hastalıktan kurtulmanın tek yolu aşı ve tedbirler. Gerek sağlık tesislerimizde gerekse şehrin birçok yerine kurduğumuz aşı noktalarına rağbette gözle görülür bir artış var. Bunun karşılığı da yine aşı oranımız ve haritadaki rengimizin değişiminden görebiliyoruz. Ama turuncu bize yetmez. Bize yakışan renk mavidir."

Belde sakinlerinden Muhterem Kızıl da yoğun iş temposu dolayısıyla aşı olmaya vakit bulamadığını, gelen sağlık ekipleri sayesinde aşısını olduğunu söyledi.

Birinci doz aşısını olduğunu belirten Kızıl, herkesi aşı olmaya davet etti.

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Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor
Batman'da Kovid-19 aşılama çalışmaları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak

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