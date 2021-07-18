Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara haşlanmış buğday ikram etti
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Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara haşlanmış buğday ikram etti

Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara haşlanmış buğday ikram etti
Anadolu Ajansı / Ahmet Işık - Haberler | Güncel

Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara bölgede "danuk" adı verilen haşlanmış buğday dağıttı.

Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara bölgede "danuk" adı verilen haşlanmış buğday dağıttı.

Meydan Mahallesi Şemsiye Sokaktaki esnaf bayram alışverişini canlandırmak için vatandaşlara haşlanmış buğday ikramında bulundu.

Hasankeyf Şemsiyeli Sokak Derneği Başkanı Hasan Tunç, eski bir kültürü yaşatarak vatandaşlara müzik eşliğinde yaklaşık 700 kilogram danuk dağıttıklarını söyledi.

Tunç, 700 kilogram buğdayı odun ateşinde pişirdiklerini ifade ederek, mahalleden geçen tüm vatandaşlara ikramda bulunduklarını aktardı.

Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara haşlanmış buğday ikram etti
Batman'da esnaf bayram alışverişi yapan vatandaşlara haşlanmış buğday ikram etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Işık

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