Batman'da cesedi bulunan kişinin yeğeni tutuklandı
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Batman'da cesedi bulunan kişinin yeğeni tutuklandı

24.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 13:34
Batman'da cesedi bulunan kişinin yeğeni tutuklandı

Batman'ın Kozluk ilçesinde cesedi bulunan kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

Batman'ın Kozluk ilçesinde cesedi bulunan kişinin katil zanlısı olarak gözaltına alınan yeğeni tutuklandı.

Kozluk'un Karaoğlak köyü mezarlığında dün Fahrettin Akın'ın cesedinin bulunmasının ardından başlatılan soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında Akın'ı öldürdüğü iddiasıyla yeğeni Fırat Akın (35) gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Akın, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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