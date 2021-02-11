Batman'da bir kişide mutasyonlu virüse rastlandı

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte bir kişide mutasyonlu virüse rastlandığını bildirdi.

Batman Valisi Hulusi Şahin, kentte bir kişide mutasyonlu virüse rastlandığını bildirdi.

Batman Kent Konseyi toplantısında konuşan Şahin, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan bir kişide mutasyonlu virüse rastlandığını, bu kişinin izole edildiğini belirtti.

"Tedbirlerimizi artırmalıyız. Hastalıkla mücadele en etkili yöntem maske, mesafe ve hijyendir." diyen Şahin, şunları kaydetti:

"Tedbirlerimizi alamazsak eğitim, kültür ve ticaret hayatımız zorlaşır. Tedbirlerimizi alırsak üstesinden geliriz. Gerekli tedbirleri alıyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Toprak