Batman'da AVM yangını: Alevler gökyüzünü kapladı, iş yeri küle döndü Batman'da bir AVM'de bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Çıkan yangında itfaiye ekipleri yetersiz kalınca Diyarbakır ve çevre ilçelerden destek geldi. Tüm müdahalelere rağmen alışveriş merkezi yanarak kül oldu.

Batman'da bir alışveriş merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalan itfaiye ekipleri, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve çevre ilçelerden takviyeler de geldi. Alevlerin gökyüzünü kapladığı yangında alışveriş merkezi tamamen küle döndü.

200 KİŞİNİN ÇALIŞTIĞI BİR AVM

Olay, Turgut Özal Bulvarında bulunan ve 200 kişinin çalıştığı bir AVM'de meydana geldi. Sabah saat 06.00 sularında AVM'den dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, 112 acil sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

DİYARBAKIR İTFAİYESİNDEN YARDIM İSTENDİ

Ekipler, rüzgarın da etkisi ile büyüyen yangına müdahalede yetersiz kalınca Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, Türkiye Petrolleri ve TOMA araçları devreye girdi. İlçelerden de gelen takviye ekiplerin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Kaynak: İHA