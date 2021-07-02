Batman'da 35 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapılıd
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Batman'da 35 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapılıd

Batman'da 35 engelli vatandaşa tekerlekli sandalye yardımı yapılıd
Anadolu Ajansı / Çetin Doyar - Haberler | Güncel

Kozluk ilçesinde MHP İlçe Başkanı Cengiz Çetin ve hayırsever vatandaşların katkısıyla 35 engelli vatandaş tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Kozluk ilçesinde MHP İlçe Başkanı Cengiz Çetin ve hayırsever vatandaşların katkısıyla 35 engelli vatandaş tekerlekli sandalye yardımı yapıldı.

Kozluk ilçe merkezi ve köylerde ikamet eden aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 35 engelli vatandaş tekerlekli sandalyeye kavuştu.

Çetin, parti teşkilatı olarak ilçede yaşayan engelli vatandaşlara duyarsız kalmadıklarını belirterek, "Hayırsever insanlarımıza ulaşıp onların da desteğini alarak engelli vatandaşlarımıza tekerlekli sandalyelerini teslim ettik. Onların mutluluklarına ortak olduk, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Çetin Doyar

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