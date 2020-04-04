Batman'da 22 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi
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Aralık, Sason, Güncel

Batman'da 22 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi

BATMAN'ın, Sason ilçesinde 22 bölgenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

04.04.2020 09:35 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:35
Batman'da 22 bölge, yıl sonuna kadar güvenlik bölgesi ilan edildi

BATMAN'ın, Sason ilçesinde 22 bölgenin, 31 Aralık 2020 tarihine kadar 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildiği duyuruldu.

Sason ilçesinin 22 bölgesi, 31 Aralık 2020'ye kadar 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edildi. Sason Kaymakamlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, şöyle denildi: "Sason ilçesi sorumluluk alanında bulunan bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirilmesi, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla, Karameşe- Kilimli köyleri sınırları içerisinde bulunan, Domuz Tepe, Girgol Tepe, Yamaçlı Mahallesi mevki, Kilimli köyü, Sekaç Tepe, Acı Tepe, Göderin Tepe, Ganiyabina Tepe, Bellihariyagavarik Tepe, Kuşaklı Dağı kuzey batısı, Kuşaklı Dağı kuzeyi, Haramikarakol gediği, Şayesir sırtları, Kevni Tepe, Şan Tepe, Gem Tepe, Yamaçlı Tepe, Aşağıkilimli Mahallesi güneydoğusu, Aşağıkilimli mahallesi kuzeydoğusu, Aşağıkilimli Mahallesi kuzeydoğusu, Erdemli Mahallesi güneyi, Montol Tepe güneyi 'geçici askeri güvenlik bölgesi' olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile 24 Şubat-31 Aralık 2020 tarihleri arasında 'geçici askeri güvenlik bölgesi' ilan edilen bölgelere, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri için ağaç kesimi, avcılık, hayvan otlatma gibi nedenlerle girmemeleri önemle duyurulur."


Kaynak: DHA

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