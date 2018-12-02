Batman'da 10 Engelliye Tekerlekli Sandalye

İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Batman Belediyesi, 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Türkiye Erkekler Hentbol Süper Ligin 10. haftasında 1955 Batman Belediyespor Erkekler Hentbol Takımı 19 Mayıs Spor Salonu'nda Selka Eskişehir Erkekler Hentbol Takımı ile karşılaştı. Berabere biten maçın ardından Batman Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, 10 engelliye tekerlekli sandalye hediye etti.

Aksoy, yaptığı konuşmada, engellilerin sorunlarının toplumun sorunu olduğunu belirterek, "Engelli olan bütün kardeşlerimizin hayatta karşılaşabileceği bütün zorlukları en aza indirgemek için çalışıyoruz." dedi.

Engelli Hasan Hüseyin Uçak ise destek için Aksoy'a teşekkür etti.

Engelsiz Engelliler Derneği Başkanı Muzaffer Yıldırım da belediyenin desteğinin kendilerini mutlu ettiğini belirterek, "Arkadaşlarıma tekerlekli sandalye hediye edildi. Bizleri düşünüp tekerlekli sandalye hediye eden Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy'a teşekkür ederim." dedi.