Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyor Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyorBatman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, kovit-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, Tilmerç Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin, Batman Bölge...

Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyor Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, kovit-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, Tilmerç Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin, Batman Bölge Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet vereceğini söyledi. Pamukçu, ek binada düzenleme çalışmalarının ardından hasta kabulüne başlanacağını kaydetti. Kaynak: AA