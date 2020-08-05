Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyor
Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyorBatman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, kovit-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, Tilmerç Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin, Batman Bölge...
05.08.2020 15:31 | Son Güncelleme: 05.08.2020 16:24
Batman Bölge Hastanesi'nin 100 yataklı ek hizmet binası hizmete açılıyor
Batman İl Sağlık Müdürü Mehmet Hakan Pamukçu, kovit-19 tedbirleri kapsamında vatandaşlara daha konforlu ve hızlı hizmet verebilmek amacıyla, Tilmerç Sağlıklı Hayat Merkezi ve Aile Sağlığı Merkezinin, Batman Bölge Devlet Hastanesi ek binası olarak hizmet vereceğini söyledi.
Pamukçu, ek binada düzenleme çalışmalarının ardından hasta kabulüne başlanacağını kaydetti.
Kaynak: AA