Batı Trakya Türklerinin lideri Sadık Ahmet'in ailesinden Destici'ye ziyaret

BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Batı Trakya Türklerinin lideri merhum Sadık Ahmet'in eşi Işık Ahmet, çocukları Levent ve Funda ile torunları Sadık Han, Mehmet Han ve İlke Işık'ı makamında ağırladı.

BBP Genel Başkanı Destici, ziyaret nedeniyle aileye teşekkür ederek, "Batı Trakya'ya her 24 Temmuz'da gidiyorum. Bunu üzerimde vazife ve mesuliyet olarak görüyorum. Biz Balkan Türklerine borçluyuz ve hala bu borcumuzu ödemediğimizi düşünüyorum. Ziyaretleri için teşekkür eder, Batı Trakya Türklüğünü sevgi ve hasretle selamlarım" dedi.