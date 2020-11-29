Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür
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Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür

29.11.2020 09:07 | Son Güncelleme: 29.11.2020 09:16
Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür

Batı Trakya'da, İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesiyle birlikte yaşadığı apartmanın asansörüne Yunanca, "İyi Türk, ölü Türk'tür", "Hoca, yüzüne..." gibi tehdit mesajları yazıldı. Mete, "Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, hala üç maymunu mu oynayacaktır?" diyerek ırkçıları teşvik edenleri eleştirdi.

Batı Trakya ırkçı bir saldırıya sahne oldu. İskeçe seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete'nin ailesiyle yaşadığı apartmanın asansörüne, Mete'yi hedef alan küfür ve tehdit içerikli ırkçı yazılar yazıldı.

"TÜRKLÜĞÜMÜZÜ TASDİK ETMELERİ TAKDİRE ŞAYANDIR"

Yeni Şafak'ın haberine göre, asansör camına "H.A" imzasıyla Yunanca yazılan mesajda, "İyi Türk, ölü Türk'tür", "Hoca, yüzüne ..." gibi ırkçı nefret mesajları ve hakaretler yer aldı. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Mete, "Türklüğümüzü tasdik etmeleri takdire şayandır. Ancak 'azınlık rahattır, eşitlik vardır' diyenlerin bu gibi saldırıları görmeleri lazımdır. Azınlığa saldıran siyasetçiler, basın, bu durumlara hala üç maymunu mu oynayacaktır? Bina sakinleri, emniyeti aramış ve polisler ilgilenmiştir. Yetkililerin bunu dikkate almalarını umuyoruz" paylaşımında bulundu.

Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür
İskeçe Müftüsü Ahmet Mete

DIŞİŞLERİ KINADI

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'ye ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınadı.

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Aksoy, Müftü Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasına yönelik soruyu cevapladı.

"Yunanistan'da İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin ikamet ettiği apartmanın asansörüne ırkçı tehdit mesajı yazılmasını kınıyoruz" diyen Aksoy, "Söz konusu olay Yunanistan'da ırkçı ve fanatik grupların Batı Trakya Türk azınlığının varlığına ve temsilcilerine yönelik tahammülsüzlüğünü bir kez daha gözler önüne sermiştir." ifadesini kullandı.

Sözcü Aksoy, "Yunan devletinden menfur olaya ilişkin soruşturmayı gereken ciddiyet ve hassasiyetle yürüterek olayı aydınlatmasını ve faillerinin adalet önüne çıkarılmasını bekliyoruz." çağrısında bulundu.

Batı Trakya'da İskeçe Müftüsü Mete'ye ırkçı tehdit: İyi Türk, ölü Türk'tür
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