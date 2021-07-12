Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü nerelerde görüldü?

Batı Nil Virüsü Enfeksiyonu etkeni taşıyan sivrisineklerin sokmasıyla bulaşan viral bir hastalıktır. Konu hakkında detayları merak edenler Batı Nil Virüsü nedir ve Batı Nil Virüsü nerelerde görüldü gibi konuları araştırdı.

Batı Nil Ateşi (West Nil Fever). Batı Nil Ateşi, arbovirüs grubunda yer alan virüslerin neden olduğu ve en sık enfekte sivrisineklerle bulaşan bir hastalıktır. İşte, Batı Nil Virüsü nedir ve Batı Nil Virüsü nerelerde görüldü gibi konuların detayları…

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR

Batı Nil Virüsü tropik ve ılıman iklimlerde bulunan bir virüstür. İlk olarak 1937 yılında Uganda'nın Batı Nil Bölgesinde görülmüştür diye kaynaklarda yer alsa da Büyük İskender'in de ölümüne yol açmıştır.

BULAŞMA VE SEMPTOMLAR

Sivrisinekler aracılığı ile tüm memeli hayvanlara ve insanlara bulaşabilir. Hastalık, 2-8 gün süren bir yumurtlama periyodunun ardından kendini yüksek ateş, bulantı, ağrı olarak hissettirir. Bazı ağır vakalarda ise hasta yarı-koma durumuna bile girebilir.

TÜRKİYE'DEKİ VAKALAR

T.C.Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 2010 yılının Eylül ayında Türkiye'de 7 kişiye Batı Nil Virüsü bulaşmıştır. Bu vakalardan 3'ü ölümle sonuçlanmıştır.