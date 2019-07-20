Batı Nil Virüsü nedir? Batı Nil Virüsü belirtileri ve tedavi yöntemleri

Temmuz ayı içerisinde, İstanbul'un Avcılar ilçesinde 4 kişide Batı Nil Virüsü tespit edildi. Söz konusu virüs, sivrisinek sokması ile bulaşıyor ve nadiren de olsa ölümlere yol açıyor. Batı Nil Virüsü nedir, belirtileri nedir? Batı Nil Virüsü aşısı, korunma yöntemleri…

BATI NİL VİRÜSÜ NEDİR?

Daha önce Manisa'da ortaya çıkan viral enfeksiyon, 2019 yılı Temmuz ayında İstanbul'da kendini gösterdi. Batı Nil Virüsü; insanlar, atlar, kuşlar ve vahşi hayvanlarda çeşitli nörolojik semptomlara neden olan ve eklembacaklılar aracılığıyla bulaşan bir sarıhummadır. Amerika, Asya, Afrika ve Avrupa'da, özellikle Akdeniz'e sınırı olan ülkelerde insanlar ve köpek, at, kuşlar gibi çeşitli hayvanlarda hafif ateşli hastalıklar, meninjit, ensefalit ya da ölümlerin nedenidir. Daha çok nörolojik semptomlarla karakterize bir enfeksiyon oluşturan virüs, ilk olarak 1937 yılında, Orta Afrika ülkelerinden Uganda'da Nil Nehri'nin batı kısımlarında bir kadının vücudunda tespit edildi.

TEDAVİ VE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Dış ortamlara dayanıklı olmayan virüsünün bilinen bir tedavisi yoktur. Enfeksiyonun tedavisi önce destek tedavisi şeklinde olmalıdır. Batı Nil Virüsü olan hastalar hastaneye yatırılmalı ve lezyonlar ortadan kaldırılmalıdır. Batı Nil Virüsü'ne karşı insanlar için geliştirilmiş bir aşı henüz bulunmuyor. Hastalığın yaygın olduğu yerlerdeki insanlar için özellikle de yüksek riskli gruplar için (50 yaşından büyükler ve bağışıklık sistemi zayıflamış kişiler) enfeksiyon riskini düşürmeye yönelik eğitim önemlidir. Çözücüler veya deterjan içeren dezenfektanlara karşı dirençsizdir. Virüs, doğal vektör olarak sivrisinek, kene gibi arthropotlar ile kanatlı hayvanları kullanır.

BELİRTİ VE BULGULAR

Batı Nil Virüsü enfeksiyonu birçok olguda hafif şiddetle seyreder. Sivrisinek ısırıkları ile enfekte olan birçok kişide hastalık asemptomatik seyirli olabilir. Batı Nil Virüsü enfeksiyonlarının semptomları baş ağrısı, ateş, vücutta ağrı, deride kızarıklıklar, lenfadenopati şeklinde görülür. Daha şiddetli olgularda, Santral Sinir Sistemi (SSS) etkilendiğinden, febril baş ağrısından aseptik menenjite ve ensefalite kadar değişen klinik belirtiler ortaya çıkabilir ve bunlar çoğu zaman başka virüslerin neden olduğu benzer belirtilerden ayırt edilemez. Baş ağrısı Batı Nil Virüsü ateşinin bir belirtisidir ancak baş ağrısı varlığı hastalığın santral sinir sistemini tuttuğunu göstermez. Titreme ve hareket bozuklukları da bildirilir. Felç ateş, baş ağrısı veya Batı Nil Virüsü enfeksiyonu ile ilişkili diğer sık görülen semptomlar olmadan da ortaya çıkabilir. Solunum kaslarının da etkilenmesiyle ortaya çıkan akut solunum yetmezliği de görülebilir.

EVDE KORUNMA YÖNTEMLERİ

Birincil korunmaya yönelik önerilen ilk adım dışardayken sivrisinek savarların kullanımıdır. Sivrisinekler ince giysiler üzerinden de sokabilirler bu nedenle giysilere de onaylanmış bir sivrisinek savar sıkmak korumayı arttıracaktır. Ev ortamında sivrisinek kaynağı olabilecek unsurların azaltılması önemlidir. Pencere ve kapıların sivrisineklerin geçişine engel olacak perdeler ile kaplanması, kenelerin beslenmelerini destekleyen yerler ve kaynakların yok edilmesi gerekir. Durağan sular yaşanılan yerin çevresinden uzaklaştırılmalıdır.