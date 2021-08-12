Batı Karadeniz'deki sel
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Batı Karadeniz'deki sel

Batı Karadeniz'deki sel
Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç - Haberler | Güncel

İHH Afet Yönetim Birimleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya sevk edildi.

İHH Afet Yönetim Birimleri, Batı Karadeniz'de meydana gelen selin ardından Bartın, Sinop ve Kastamonu'ya sevk edildi.

İHH'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, ekiplerin, arama kurtarma çalışmalarına katkı sağladığı ve mağdurlara insani yardım ulaştırdığı belirtildi.

Batı Karadeniz bölgesinde etkili olan aşırı yağışlar sonucunda Bartın, Kastamonu ve Sinop'ta sel ve su baskınları meydana gelmesinin ardından İHH ekibinin, destek için bölgeye ulaştığı aktarılan açıklamada, ekibin çalışmalarda öncelikle tahliye ve arama-kurtarma faaliyetlerine destek olduğu bildirildi.

Açıklamada, kayıp ihtimallerine karşı dalgıçlardan oluşan İHH Sualtı Arama Kurtarma ekibinin Kastamonu Bozkurt'a yönlendirildiği, afetin ardından İHH sistemine kayıtlı bulunan gönüllü, bağışçı ve depremzedelerin ise İHH İletişim Merkezi'nce aranarak herhangi bir ihtiyaçlarının olup olmadığının tespit ettiği ifade edildi.

Ayrıca Ege ve Akdeniz bölgelerindeki yangınlar sebebiyle Antalya'da bulunan İHH Mobil Aşevinin ise sel bölgesine bugün ulaşıp afetzedelere sıcak yemek ulaştırmaya başladığı bilgisine yer verildi.

Açıklamada, İHH Afet Yönetim Birimlerinin kriz sona erene dek bölgede hem arama kurtarma çalışmalarına devam edeceği hem de bölge halkına yönelik insani yardım faaliyetlerini sürdüreceği bilgisi de yer aldı..

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ayşe Erkeç

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