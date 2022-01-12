Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı - Haberler
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Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Haberler | Güncel

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu.

ZONGULDAK (İHA) - Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde kuvvetli sağanak yağış ve fırtına nedeniyle dev dalga oluştu. Dalgalar 7 metrelik istinat duvarını aşarken, tekneler limana sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından kentte sabah saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış ve rüzgar etkili oldu. Liman Caddesi'nde saatteki hızı 40 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar nedeniyle boyu 7 metreyi aşan dev dalgalar mendireği aşarak limana girdi. Balıkçı tekneleri, denizde oluşan büyük dalgalardan korunmak için limana sığındı. Kentte etkili olan yağışların yarından itibaren yerini kar yağışına bırakacağı öğrenildi.

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

Batı Karadeniz'de kuvvetli fırtına etkili oldu... Dalgalar mendireği aştı, tekneler limana sığındı

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