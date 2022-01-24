Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi - Haberler
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Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi

AA / İsa Keleş - Haberler | Güncel

Beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimlerinde oluşan manzaralar drone ile görüntülendi.

DÜZCE (AA) - Beyaz örtüyle kaplanan Düzce'nin yüksek kesimlerinde oluşan manzaralar drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'deki sahil kentlerini birbirine bağlayan D-655 bağlantı yolu ile Akçakoca ilçe merkezinde, kar yağışının ardından güzel görüntüler ortaya çıktı.

Yolun Kabalak, Şifalı Su ve Tepeköy mevkilerinde ağaçlar karla kaplandı.Yaklaşık 34 kilometrelik yolu kullanan sürücüler, güzergah boyunca uzanan beyaz örtü eşliğinde seyahat etme imkanı buldu.

Kar yağışıyla Akçakoca ilçesinde de mavi ile beyaz bütünleşti.

Doğanın sunduğu bu eşsiz güzellikler dron ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi

Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi

Batı Karadeniz'de kar manzarası havadan görüntülendi

AA / İsa Keleş - Son Dakika Haberleri

Batı Karadeniz, Drone, Düzce, kar, Güncel, Haber

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