Batı Karadeniz'de Hamsi Bolluğu Sürüyor

Batı Karadeniz'in en önemli limanlarından olan Akçakoca'da hamsi bolluğu devam ediyor.

Sabahın erken saatlerinde denize açılan balıkçılar, bereketli hamsi ile akşam saatlerinde limana dönüyor. Balıkçılar, gırgır ve trol tekneleri ile avladıkları hamsiyi kamyonlara yüklenerek ülkenin iç bölgelerine gönderiyor.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir haftadır Karadeniz'de hamsi bolluğu olduğunu söyledi.

Hamsinin çok kaliteli olduğunu vurgulayan Karakaş, şöyle konuştu:

"Şu anda Akçakoca'da balıkçılar için ciddi bir hamsi avcılığı oluyor. Beklediğimiz oranda değil ama yine de piyasaya yetecek kadar hamsi çıkmakta. Akçakoca civarında çıkan hamsi genelde çok kaliteli bir hamsi. Şu anda takip ediyoruz, çok kaliteli çok iyi hamsi gelmekte. Tutulan hamsi Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa gibi büyük şehirlere gönderiliyor."

Karakaş, hamsinin yeterli olmasa bile ihtiyaçların karşılandığını belirterek, "Gerçekten güzel bir hamsi. Maliyeti yüksek ama yine de tezgahlarda yer bulabiliyor. Şu anda çok abartılı bir hamsi olmamakla birlikte parça parça geliyor. Bugün bir tekne 3-5 ton hamsi tutmayı beklerken bazen 300-500 koli hamsi ile geri dönüyor." diye konuştu.