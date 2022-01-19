Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği
AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel
Sebze yetiştiriciliği yapılan binadan detaylar Çiftçilerin tohumları saksılara aktarması Çiftçilerin bitki raflarını kontrol etmesi Hasata hazır bitkilerin paketlenmesi Kapalı alanda bitki yetiştiriciliği yapan çiftçi ile röportaj Bitkilerden detaylar Endonezya'nın Batı Java eyaletinin...
Sebze yetiştiriciliği yapılan binadan detaylar
Çiftçilerin tohumları saksılara aktarması
Çiftçilerin bitki raflarını kontrol etmesi
Hasata hazır bitkilerin paketlenmesi
Kapalı alanda bitki yetiştiriciliği yapan çiftçi ile röportaj
Bitkilerden detaylar Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Depok kentinde kapalı alanda yapay ışıkla sebze yetiştiricliği yapılıyor.