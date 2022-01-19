Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği

Sebze yetiştiriciliği yapılan binadan detaylar Çiftçilerin tohumları saksılara aktarması Çiftçilerin bitki raflarını kontrol etmesi Hasata hazır bitkilerin paketlenmesi Kapalı alanda bitki yetiştiriciliği yapan çiftçi ile röportaj Bitkilerden detaylar Endonezya'nın Batı Java eyaletinin...