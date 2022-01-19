Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği - Haberler
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Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği

AA / Dasril Roszandi - Haberler | Güncel

Sebze yetiştiriciliği yapılan binadan detaylar Çiftçilerin tohumları saksılara aktarması Çiftçilerin bitki raflarını kontrol etmesi Hasata hazır bitkilerin paketlenmesi Kapalı alanda bitki yetiştiriciliği yapan çiftçi ile röportaj Bitkilerden detaylar Endonezya'nın Batı Java eyaletinin...

Sebze yetiştiriciliği yapılan binadan detaylar

Çiftçilerin tohumları saksılara aktarması

Çiftçilerin bitki raflarını kontrol etmesi

Hasata hazır bitkilerin paketlenmesi

Kapalı alanda bitki yetiştiriciliği yapan çiftçi ile röportaj

Bitkilerden detaylar Endonezya'nın Batı Java eyaletinin Depok kentinde kapalı alanda yapay ışıkla sebze yetiştiricliği yapılıyor.

Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği

Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği

Batı Java'da kapalı alanda sebze yetiştiriciliği

AA / Dasril Roszandi - Son Dakika Haberleri

Endonezya, Röportaj, Çiftçi, Bitki, Güncel, Haber

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