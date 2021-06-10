Batı Balkan Liderleri Zirvesi
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Batı Balkan Liderleri Zirvesi

Anadolu Ajansı / Olsi Shehu - Haberler | Güncel

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Batı Balkan Liderleri Zirvesi düzenlendi.

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da Batı Balkan Liderleri Zirvesi düzenlendi. Zirveye, Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi, Karadağ Cumhurbaşkanı Milo Djukanovic, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Kosova Başbakanı Albin Kurti, Kuzey Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ve Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zoran Tegeltija katıldı.

Batı Balkan Liderleri Zirvesi
Batı Balkan Liderleri Zirvesi
Batı Balkan Liderleri Zirvesi
Batı Balkan Liderleri Zirvesi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Olsi Shehu

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