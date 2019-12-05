Batı Afrika açıklarında göçmen teknesi battı: En az 58 ölü

05.12.2019 19:28 | Son Güncelleme: 05.12.2019 19:28

Birleşmiş Milletler Göçmen Ajansı, Gambia'dan tekne ile Kanarya Adaları'na ulaşmak için yola çıkan 150 kişilik kaçak göçmen teknesinin çarşamba günü Marutanya açıklarında battığını ve en az 58 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.



Kurtulanların aktardığı bilgilere göre, bir hafta önce yola çıkan teknenin yol üzerinde yakıtı bitti ve Nodibu sahili yakınlarında batmaya başladı. Batı Afrika'dan Kanarya Adaları'na giden bu güzergah Avrupa'da daha iyi bir hayat arayan Afrikalıların sıkça kullandığı bir rotaydı. Ancak 2000'lerin ortalarından bu yana İspanya sahil güvenlik birimleri geçişleri engellemeye başladı ve büyük oranda başarılı oldu. Euronews.com'da Görüntüle