Batan Titanic gemisinde ölen papazın yazdığı mektup açık artırmada
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Batan Titanic gemisinde ölen papazın yazdığı mektup açık artırmada

04.11.2020 07:18 | Son Güncelleme: 04.11.2020 07:22
Batan Titanic gemisinde ölen papazın yazdığı mektup açık artırmada

Titanic'te can yeleğini başka bir yolcuya veren papazın yazdığı mektup, 38 bin dolara açık artırmada satılacak.

 Titanic'te can yeleğini başka bir yolcuya veren papazın yazdığı mektup, 38 bin dolara açık artırmada satılacak.

Batan Titanic'le birlikte hayatını kaybeden papaz John Harper'ın yazdığı mektup bu ay açık artırmaya çıkacak. İskoçya'dan dul bir Babtist papaz olan John Harper, Titanic 14-15 Nisan 1912'de buzdağına çarpıp battığında İngiltere'nin başkenti Londra'dan ABD'nin Chicago şehrine seyahat ediyordu. Harper'ın kız kardeşi ve kızı cankurtaran sandallarına bindirildi, ancak kendisi can yeleğini başka bir yolcuya vererek gemide kalmaya gönüllü oldu. El yazısıyla yazılan mektupta, Harper'ın gemiye binip ayrılmasından önce kendisine olan yardımları için başka bir din adamına teşekkür ediliyor.  

MEKTUP MÜZAYEDEDE SATIŞA ÇIKARILDI

Nisan 1912 tarihli mektubun, 38 bin dolar ile 64 bin dolar arasında bir satış öncesi tahmini olduğu ifade ediliyor. Harper'ın el yazısı notu, Henry Aldridge & Son LTD müzayede evi aracılığıyla özel bir koleksiyoncu tarafından diğer Titanic hatıraları ile birlikte satılıyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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