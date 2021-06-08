Başyayla'da jandarma binası yeniden hizmete açılıyor
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Başyayla'da jandarma binası yeniden hizmete açılıyor

Başyayla'da jandarma binası yeniden hizmete açılıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Karaman'ın Başyayla ilçesinde heyelan nedeniyle yıllar önce boşaltılan ilçe jandarma karakolu yeniden ilçeye kazandırıldı.

Karaman'ın Başyayla ilçesinde heyelan nedeniyle yıllar önce boşaltılan ilçe jandarma karakolu yeniden ilçeye kazandırıldı.

Tadilatı tamamlanmak üzere olan karakol binasında incelemelerde bulunan Başyayla Belediye Başkanı Ahmet İpek, "İlçemizde jandarma karakolumuz yaklaşık 10 yıl önce heyelan nedeni ile boşaltılarak komşu ilçemiz Sarıveliler'e taşınmıştı. O günden bu zamana kadar her gün jandarma ekibi Sarıveliler'den Başyayla'ya git gel yapıyordu. Başyayla'mızda yeniden jandarma karakolunun açılması için belediye olarak girişimlerde bulunduk. Yaptığımız girişimler sonucu da eski binası tamamen baştan aşağı yenilenerek tadilattan geçirildi. Şuanda binanın kaba tadilatı bitti ve dekorasyon işleri devam ediyor. İnşallah bu ayın sonunda binanın tüm eksikleri tamamlanarak hizmete açılmasını bekliyoruz" dedi. - KARAMAN

Başyayla'da jandarma binası yeniden hizmete açılıyor
Başyayla'da jandarma binası yeniden hizmete açılıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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