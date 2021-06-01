Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş'den Üniversitemiz Rektörüne İade-İ Ziyaret
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Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş'den Üniversitemiz Rektörüne İade-İ Ziyaret

Baştuğ Metalurji Sanayi A.Ş'den Üniversitemiz Rektörüne İade-İ Ziyaret
Habermetre - Haberler | Toplum

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Baştuğ Metalurji Sanayi A. Ş, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u makamında ziyaret etti.

Üniversite-Sanayi İşbirliği Kapsamında Baştuğ Metalurji Sanayi A. Ş, Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette Baştuğ Metalurji Sanayi A. Ş'den Fabrika Teknik Müdürü Serkan Dolapçıoğlu, Çelikhane İşletme Şefi Bora Balcı, Elektrik Otomasyon Müdürü Eşref Bekir Turan, Kalite Kontrol Mühendisi Havva Nur Temizkan ve Çelikhane Mekanik Bakım Müdür Yardımcısı Ümit Pehlivan bulundu.

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirme Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe'nin de hazır bulunduğu ziyarette, eğitim, laboratuvar, test analiz, konu bazlı öğretim üyesi çalışma eşleştirmesi gibi önemli konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Daha sonra Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitü Müdürü, Üniversite Sanayi İşbirliğini Geliştirme Koordinatörü Doç. Dr. Bülent Yanıktepe, Baştuğ Metalurji Sanayi A. Ş'den Fabrika Teknik Müdürü Serkan Dolapçıoğlu, Çelikhane İşletme Şefi Bora Balcı, Elektrik Otomasyon Müdürü Eşref Bekir Turan, Kalite Kontrol Mühendisi Havva Nur Temizkan ve Çelikhane Mekanik Bakım Müdür Yardımcısı Ümit Pehlivan'a Üniversitemiz Merkezi Laboratuvarlar gezdirildi.

Kısa bir süre önce de Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Turgay Uzun tarafından Baştuğ Metalurji Sanayi A. Ş'ye ziyaret gerçekleştirmiş Üniversite-Sanayi işbirliği çerçevesinde AR-GE ve İnovasyon Merkezinin kurulmasına yönelik, ARGE-İnovasyon İşbirliği ile Yaz Staj İşbirliği konusunda toplantı gerçekleştirmişti.

Kaynak: Habermetre

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