Baştan ayağa kendinizi şımartın
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Hindistan cevizi yağı, Güzellik, Kadın

Baştan ayağa kendinizi şımartın

Gözlerinizi kapatıp 2 ay öncesini düşünün, hayat nasıl bir telaş içinde akıyordu, vakitsizlikten yakınıyorduk. Peki ya şimdi, belki de elimizde en çok olan şey vakit, 24 saat sanki genişledi.

20.04.2020 16:52 | Son Güncelleme: 20.04.2020 16:53
Baştan ayağa kendinizi şımartın

Her şeyi geniş geniş yapabiliyoruz artık. Kahvaltılar uzun, mutfakta en zor yemekler pişiriliyor, evler perdelere kadar temizleniyor. Belki hayatımız boyunca bir daha böyle bir zaman bolluğu yaşayamayabiliriz. O halde bu zamanı değerlendirmek için sadece kendinize 1 tam gün ayırın. Saçtan ayağa bakım yapmanın keyfini yaşayın.

Bütün tarifleri en kolayından vereceğim ki yapmamak için kendinize bahane üretmeyin.

Saç:

1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı Hindistan cevizi yağı,1 yumurta beyazı. Hepsini karıştırıp, saç uçlarınızdan başlayarak tüm saçlarınıza sürün. (Şayet çok ince telli saçlıysanız sadece uçlarına sürüp bekletin). Ve aşağıda vereceğim diğer tarifleri sırasıyla uygulayın.

Yüz:

Cildinizi temizlemek için; yağlı bir cildiniz varsa gülsuyu, kuru bir cildiniz varsa susam yağı ( tahinin üzerinde biriken yağı kullanabilirsiniz) cilt temizliği için idealdir. Üzerine tonik olarak, ıhlamur kullanabilirsiniz.

Peeling: Cildinizi güzelce temizledikten sonra şimdi peeling ile ölü hücre tabakasından arındırmak lazım. 1 tatlı kaşığı yoğurt, 1 çay kaşığı iyice dövülmüş pirinç ( havanda veya mutfak robotunda iyice ufalayıp, eleyin). Şayet cildiniz çok yağlıysa, birkaç damla limon sıkabilirsiniz. Göz çevreniz hariç, tüm yüzünüze masaj yaparak sürün. 5-6 dakika hafif masajla ovalayarak, peelingi cildinizden arındırın. Ilık suya cildinizi iyice durulayın.

Maske: Cildiniz iyice ışıldamaya başladı, şimdi bir maskeyle cildiniz bir ziyafet sunalım. ½ muz, 1 tatlı kaşığı bal, 1 yemek kaşığı zeytinyağı, 1 tutam karbonat. Hepsini iyice karıştırıp göz çevreniz hariç yüzünüze sürün. 10 15 dakika yüzünüzde bekletip, ılık suyla durulayın.

Göz maskesi: Patatesleri rendeleyip, 1'er tatlı kaşığı rendelenmiş patatesi gözlerinizin üzerine koyun.Diğer yüz maskenizle birlikte bekleyip, ılık suyla yıkayın.

Vücut: 1 yemek kaşığı sabah kahvenizin telvesi ( filtre kahve de olur), 1 yemek kaşığı bebe yağı ve vücut şampuanınızı karıştırıp, tüm vücudunuza uygulayın. Özellikle ayak topuklarınıza ve dirseklerinizi daha yoğun ovalayın.

Saçınızdaki maskeyi de iyice arındırdıktan sonra, duşunuzu 2-3 dakikalık soğuk suyla sonlandırın.

Tüm bu işlemlerin sonunda sadece cildinizi ve bedeninizi değil, ruhunuzu da dinlendirmiş olduğunuzu hissedeceksiniz. Bu bakım rutinini haftada 1 yaparak, içinde bulunduğumuz bu sıkıntılı dönemi keyifli ve şifalı bir hale getirebilirsiniz.

İşletmeci & Güzellik Editörü - Esen Soydan
Esen Soydan
İşletmeci & Güzellik Editörü
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